«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 сентября. Заработная плата от 900 и более 2000 рублей.
От 2000
Машинист смесителя асфальтобетона (работа в дорожно-строительной отрасли. Работа на асфальтобетонном заводе).
Образование: не важно.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы: от 2-х лет
- сменный график работы.
Наниматель: ДСУ № 63.
2000 рублей
Водитель-международник
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы водителем по категории «D» или «С»
- удостоверение водителя-международника
- чип цифрового тахографа.
Наниматель: ООО «Ратипа».
От 1700 до 2000
Жестянщик
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы будет вашим преимуществом
- ответственное отношение к работе
- умение работать в команде.
Наниматель: ООО «Метры здесь».
От 1500 рублей
Заместитель главного инженера
Образование: строительное образование (ПГС).
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы: от 3 лет
- полный соцпакет.
Наниматель: ДУП ПМК-225 УП «Минскоблсельстрой».
От 850 до 1 500 рублей
Комплектовщик
Образование: не важно.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- сбор заказов (товара) по заявкам с использованием электрических подборщиков заказов
- сверка наименования и количества отобранных товаров с ТТН
- участие в инвентаризации
- график работы посменный, выходные дни: суббота, воскресенье.
Наниматель: ОДО «Тут и Там Логистикс».
От 1200 рублей
Заведующий секцией
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы в розничной торговле от 3 лет продавцом 6-го разряда, администратором т/з, заведующим отделом, заместителем заведующего магазина
- опыт руководства коллективом
- наличие санитарной справки или возможность её сделать.
Наниматель: ОДО «Виталюр».
От 1200 рублей
Фармацевт-провизор
Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое образование.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- от 1 года до 3 лет.
Наниматель: компания ОДО «Тишас».
От 950 рублей
Водитель автомобиля
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- одна смена.
Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
От 933 рублей
Командир отделения
Образование: категория «С», военная служба по контракту.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- автомобильное отделение,
- старший сержант,
- военная служба по контракту.
Наниматель: Войсковая часть 18 662 г. Слуцка.
От 900 рублей
Менеджер по продажам
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- активные продажи на территории провайдера
- оформление договоров на подключение услуг
- позитивная энергия и отличные навыки общения: в продажах чем больше у тебя энергии, тем больше денег
- дисциплина и самоорганизация: для тебя должно быть нормальным эффективно трудиться и постоянно развиваться
- честность с клиентами и руководством, а также поддержка имиджа и репутации компании.
Наниматель: Amigo.
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