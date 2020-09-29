«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 сентября. Заработная плата от 900 и более 2000 рублей.

От 2000

Машинист смесителя асфальтобетона (работа в дорожно-строительной отрасли. Работа на асфальтобетонном заводе).

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Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы: от 2-х лет
  • сменный график работы.

Наниматель: ДСУ № 63.

2000 рублей

Водитель-международник

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы водителем по категории «D» или «С»
  • удостоверение водителя-международника
  • чип цифрового тахографа.

Наниматель: ООО «Ратипа».

От 1700 до 2000

Жестянщик

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы будет вашим преимуществом
  • ответственное отношение к работе
  • умение работать в команде.

Наниматель: ООО «Метры здесь».

От 1500 рублей

Заместитель главного инженера

Образование: строительное образование (ПГС).

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы: от 3 лет
  • полный соцпакет.

Наниматель: ДУП ПМК-225 УП «Минскоблсельстрой».

От 850 до 1 500 рублей

Комплектовщик

Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • сбор заказов (товара) по заявкам с использованием электрических подборщиков заказов
  • сверка наименования и количества отобранных товаров с ТТН
  • участие в инвентаризации
  • график работы посменный, выходные дни: суббота, воскресенье.

Наниматель: ОДО «Тут и Там Логистикс».

От 1200 рублей

Заведующий секцией

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы в розничной торговле от 3 лет продавцом 6-го разряда, администратором т/з, заведующим отделом, заместителем заведующего магазина
  • опыт руководства коллективом
  • наличие санитарной справки или возможность её сделать.

Наниматель: ОДО «Виталюр».

От 1200 рублей

Фармацевт-провизор

Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое образование.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • от 1 года до 3 лет.

Наниматель: компания ОДО «Тишас».

От 950 рублей

Водитель автомобиля

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • одна смена.

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 933 рублей

Командир отделения

Образование: категория «С», военная служба по контракту.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • автомобильное отделение,
  • старший сержант,
  • военная служба по контракту.

Наниматель: Войсковая часть 18 662 г. Слуцка.

От 900 рублей

Менеджер по продажам

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • активные продажи на территории провайдера
  • оформление договоров на подключение услуг
  • позитивная энергия и отличные навыки общения: в продажах чем больше у тебя энергии, тем больше денег
  • дисциплина и самоорганизация: для тебя должно быть нормальным эффективно трудиться и постоянно развиваться
  • честность с клиентами и руководством, а также поддержка имиджа и репутации компании.

Наниматель: Amigo.

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