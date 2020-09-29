Начальник ГАИ рассказал, за что чаще всего штрафуют в Слуцке. Топ-5 нарушений

Александр Шавалеев, начальник Слуцкой ГАИ, рассказал «Кур'еру» о том, за что чаще всего привлекают к административной ответственности в городе.
«Хочу обозначить сразу, мы работаем не для того, чтобы побольше насобирать штрафов. Мы выявляем факты, которые реально влияют на безопасность дорожного движения», — отметил он.
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Категории случчан, которые чаще всего нарушают. Топ-5
- Водители, которые не пропускают пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах.
- Водители, которые проезжают перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
- Нетрезвые пешеходы, идущие вдоль дорог и не обозначенные светоотражающими элементами.
- Нетрезвые водители.
- Водители-бесправники.
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