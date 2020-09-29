«Мысленно просила: „Пожалуйста, уйди, уйди“». Случчане рассказали мистические истории из их жизни

Сегодня с журналисткой «Кур'ера» произошла довольно жуткая мистическая история, которая и натолкнула нас на подготовку этого материала.

С вами случалось что-нибудь необычное, что трудно объяснить с точки зрения логики? С героями этого материала точно…

С мс от умершей бабушки

Утром Алесе пришло SMS от бабушки «Помоги мне, пожалуйста!» Звучит довольно тревожно, учитывая, что бабушка девушки умерла несколько месяцев назад.

Алеся сразу перезвонила по этому номеру, но телефон был выключен. Затем она позвонила тёте, у которой дома как раз и лежал этот мобильник.

Оказалось, что двоюродная сестра Алеси что-то нажала и продублировала старое SMS. В итоге вся семья испытала стресс, а затем и облегчение из-за того, что нашлось логическое объяснение.

Дедушка с того света попросил навести порядок на даче

А вот что нам рассказала случчанка Александра:

«У моего мужа умер дедушка. На тот момент мы жили в Минске и в Слуцке бывали довольно редко. Прошла где-то неделя с момента похорон. В тот день мы возвращались с тренировки, и муж решил проверить свой телефон. Супруг остановился как вкопанный и побледнел. Ему на электронную почту пришло сообщение от человека с точно таким же именем и фамилией, как у покойного родственника. Стоит сказать, что это не самая распространённая фамилия.

Содержание письма было тоже довольно странным. Тема сообщения: «Надоел бардак на даче?» И дальше шёл какой-то рекламный буклет о стеллажах.

Дело в том, что покойный дедушка очень любил свой дачный участок и дом, а перед смертью велел мужу за ним приглядывать. Муж сразу позвонил маме и узнал, всё ли в порядке на даче. Оказалось, что там была не заперта дверь.

Я не верю в то, что это просто совпадение…"

Звонок от покойной подруги

В конце августа умерла Анастасия Демидович, которая боролась с раком. Когда ещё не было девяти дней по Насте, её подруга Вероника сидела дома на кухне с приятельницей. Зазвонил телефон. И звонок был от Насти.

«Смотрю на телефон, вижу — Настя звонит. Думаю, наверное, мама её набирает по каким-то вопросам. Поднимаю трубку и слышу, что где-то вдалеке разговаривает Настина мама, но не со мной. Я: „Алё-алё“. В ответ — тишина. У меня начинают трястись руки, я скидываю», — вспоминает тот день Вероника.

Потом девушка перезвонила на телефон мамы Насти и спросила, звонила та или нет. Она ответила, что нет, но сказала, что видела, как Вероника набирала на Настин телефон, правда, поднять не смогла. Хотя Вероника утверждает, что Насте она не звонила.

Самое интересное, по словам Вероники, что ни у Насти на телефоне, ни у неё нет исходящих звонков — только входящие.

«Если бы рядом не было подруги, я бы не поверила в это. У меня был такой „колотун“, что я два раза упала в обморок», — рассказывает Вероника.

Непонятный силуэт мужчины — то ли сон, то ли наяву

У случчанки Виктории была такая мистическая история. Ей приснился сон, что она упала в обморок. Потом она проснулась, ну или ей приснилось, что проснулась от того, что её кто-то бьёт по щекам — как в фильмах, когда кто-то падает в обморок. Она открыла глаза и увидела перед собой прозрачно-мутный силуэт, как будто человека «замылили» в фотошопе. Казалось, что это был мужчина в костюме.

«Я не могла пошевелиться, я не могла ничего сказать. Всё, что я могла делать, это мысленно про себя просить: «Пожалуйста, уйди, уйди, пожалуйста». После силуэт развернулся и медленно ушёл в тёмный зал.

Что это было — сон или реальность — до сих пор не пойму. Но читала, что это может быть сонный паралич.

Сейчас вспоминаю это с улыбкой, а вот на тот момент совершенно было не смешно", — рассказывает Виктория.

А вы сталкивались с мистикой в своей жизни? Пишите в комментариях







