На звание «Лучшего товара года» претендует продукция 18 предприятий Минской области. По итогам первого — областного — этапа конкурса все они прошли в финал. Об этом сообщает «Слуцкий край».
В комитете экономики Миноблисполкома рассказали, что товары предприятий региона участвуют в трёх номинациях конкурса.
Среди финалистов первого этапа конкурса в номинации «Продовольственные товары» продукция 10 предприятий, в том числе и три слуцких:
- ООО «Баренцево»,
- ОАО «Здравушка-милк»,
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
- ГП «Молочный гостинец»,
- УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»,
- ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»,
- УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» филиал «Боримак»,
- ОАО «Солигорская птицефабрика»,
- ОАО «Слуцкий уксусный завод»,
- УП «Солигорскводоканал».
Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа. На первом — областном — определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года» и специальной награды «Лучший в регионе».
В этом году Солигорская птицефабрика представила товар, претендующий на присуждение статуса «Новинка года», — куриные яйца с пониженным содержанием холестерина «Лайт».
Среди предприятий Минской области претендентами для присуждения специальной награды «Лучший в регионе» стали: УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», ЗАО «Мехатроника».
На втором этапе конкурса — республиканском — конкурсная комиссия товарам-участникам присуждает звания лауреата и статуса «Новинка года», а конкурсантам — специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».
Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях разместят в ежегодном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь». А победители получат право использовать знак (логотип) конкурса на продукции, ее упаковке, в документации и рекламных материалах.
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