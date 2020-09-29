На звание «Лучшего товара года» претендует продукция 18 предприятий Минской области. По итогам первого — областного — этапа конкурса все они прошли в финал. Об этом сообщает «Слуцкий край».

В комитете экономики Миноблисполкома рассказали, что товары предприятий региона участвуют в трёх номинациях конкурса.

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Среди финалистов первого этапа конкурса в номинации «Продовольственные товары» продукция 10 предприятий, в том числе и три слуцких:

ООО «Баренцево», ОАО «Здравушка-милк», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ГП «Молочный гостинец», УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» филиал «Боримак», ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Слуцкий уксусный завод», УП «Солигорскводоканал».

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа. На первом — областном — определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года» и специальной награды «Лучший в регионе».

В этом году Солигорская птицефабрика представила товар, претендующий на присуждение статуса «Новинка года», — куриные яйца с пониженным содержанием холестерина «Лайт».

Среди предприятий Минской области претендентами для присуждения специальной награды «Лучший в регионе» стали: УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», ЗАО «Мехатроника».

На втором этапе конкурса — республиканском — конкурсная комиссия товарам-участникам присуждает звания лауреата и статуса «Новинка года», а конкурсантам — специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях разместят в ежегодном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь». А победители получат право использовать знак (логотип) конкурса на продукции, ее упаковке, в документации и рекламных материалах.