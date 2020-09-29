Реконструкция трассы Р23. Что уже выполнено и на каком этапе сейчас работы

На сегодняшний день строительные работы ведутся на участке от 110-го до 126-го км трассы Р23. Это продолжение участка, который реконструировали с 2014 по 2017 год (от 74-го до 110-го км).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, передаёт БелТА.

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Строительство идёт в два этапа — на двух участках автодороги.

Первый находится в Слуцком районе и проходит через Квасыничи и Новобеличи. Работы на нём стартовали в июле 2020 года.

В августе этого года началась реконструкция второго участка, расположенного в Слуцком и Солигорском районах рядом с деревнями Млынка, Прусы и Чепели.

Напомним, окончание всех работ запланировано на ноябрь 2021 года.

«После реконструкции дорога станет четырёхполосной с асфальтобетонным покрытием и будет соответствовать параметрам первой категории. На ней предусмотрено устройство железобетонного моста через реку Девица, а также модернизация моста через реку Сивельга», — рассказали в пресс-службе.

В Минтрансе отметили, что республиканская автомобильная дорога Р23 Минск-Микашевичи входит в состав сети международных дорог СНГ.

Как «Кур'ер» писал ранее, общая стоимость проекта составляет 90 млн рублей. Он финансируется за счёт кредитов «Банка развития».

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