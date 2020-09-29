От коронавируса умер председатель ФК «Нафтан». Он уроженец Слуцкого района

На 74-м году жизни умер Леонид Подлипский, председатель новополоцкого футбольного клуба «Нафтан», пишет «Прессбол». У Леонида Даниловича был коронавирус.

Леонид Подлипский родился 9 января 1947 года в деревне Брановичи Слуцкого района.

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С 1968 по 1988 год служил в отряде военизированной пожарной охраны Полоцкого нефтеперерабатывающего завода. Следующие 15 лет работал начальником управления пожарной охраны УВД Витебского облисполкома.

Являлся чемпионом Беларуси по служебному многоборью, призёром чемпионата РБ по самбо. В Витебске руководил командой «Динамо 01», которая восемь раз становилась чемпионом города по футболу.

С 2003 года был председателем футбольного клуба «Нафтан».