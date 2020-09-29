Как по ночам в Слуцке милиция ищет «художников». Три истории

Всё чаще наши читатели сообщают о разрисованных стенах в Слуцке. Кто это делает и в какое время суток — неизвестно. Но не всё так просто — ведь милиция не дремлет. Вот истории, присланные на адрес нашей редакции.

«Здравствуйте, ночью собаку выгуливала у подъезда (Монахова, 14), и меня подкараулили два „тихаря“, благо я была с собакой. Они сейчас ночами ездят по городу и высматривают людей. Даже люди, сидящие на остановках, вызывают у них подозрение».

«Меня тоже остановили двое в „гражданке“, хотя мы просто стояли. Попросили документы, но у нас не было с собой паспортов. Нас отпустили».

«На днях мой знакомый возвращался поздно домой (около 4-х часов утра). Напротив универмага, по другую сторону дороги, к нему подъехала гражданская машина… Из неё „высыпали“ три молодых парня, также в гражданском, примерно по лет 25−28. Один из них представился, что он сотрудник Слуцкого РОВД… Попросил моего друга показать рюкзак, спросил, куда он идёт, светил в лицо фонариком. Друг сказал, что идёт домой. На этом разошлись».

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РАНЕЕ. 26 сентября. В Слуцке на доме появились изображения детей с шариками и зонтом, но их быстро закрасили

Напомним, что разрисованные стены — не новинка для Слуцка. Но до сих пор это были надписи в стиле известных трёх букв, изображения интимных мест или просто граффити в стиле «непонятные каляки-маляки». Однако за авторами таких рисунков никто по ночам не охотился. По крайней мере, нам таких историй не рассказывали.