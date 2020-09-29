«Люди были за ним как за каменной стеной». О тех, кого больше с нами нет

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни.

Леонид Подлипский

Леонид Данилович Подлипский родился 9 января 1947 года в деревне Брановичи Слуцкого района. Большую часть жизни прожил в Витебской области. С 2003 года был председателем футбольного клуба «Нафтан».

«Это был человек-глыба. Мощный человек, — рассказывает коллега Леонида Даниловича Любовь Савко, пресс-секретарь «Нафтана». — Я до сих пор не могу поверить, что его нет. У него был высокий энергетический потенциал. Когда он говорил, все молчали. В коллективе он был очень авторитетным, и люди были за ним как за каменной стеной.

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Он был очень предан футболу, ходил на все матчи, ездил на выездные. Сам любил играть в футбол. Участвовал в любительских турнирах как нападающий.

Несмотря на то, что у Леонида Даниловича был твёрдый характер, он был очень сентиментальный. Любил послушать гармошку, приглашал гармониста на день рождения".

Леонид Подлипский умер 27 сентября. У него был коронавирус.