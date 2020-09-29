В Слуцке почти каждый пятый ученик СШ № 13 ушёл на самоизоляцию

По информации «Кур'ера», около 20% учащихся 13-й школы находятся на самоизоляции. Среди них как контакты по COVID-19, так и те, чьи родители написали заявления, чтобы ребёнок не ходил в школу.

Что рассказывают случчане

Из рассказов случчан «Кур'еру» известно, что дети из 13-й школы начали уходить на самоизоляцию с четверга, 24 сентября. Накануне в учреждении делали тесты на коронавирус. Те классы, где учились дети с COVID-19, самоизолировались полностью как контакты 1-го уровня, но некоторые самоизолировались по заявлениям родителей. Некоторые классы не были на самоизоляции, но не приходили в школу, потому что было некому вести уроки.

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Вот что пишет один из родителей в редакцию «Кур'ера»: «В школе № 13 наши дети на изоляции по COVID-19. В саду работник — тоже COVID-19. Просят молчать и не говорить никому. Сколько мы будем молчать и скрывать всё это?»

Ещё одна случчанка пишет: «Дочка моей подруги и её класс самоизолированы. У всех взяли анализы. Во вторник будут результаты. Знаю, что уже есть дети с «ковидом».

Официальной информации о количестве самоизолированных и заболевших детей нет.

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