В Украине прекратил действовать запрет на въезд иностранцев на территорию страны. С 28 сентября иностранцы снова могут пересечь украинскую границу, заявил Интерфакс-Украина Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы страны.

«Постановление, в котором прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время там был чётко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила своё действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещён», — сказал Демченко агентству.

Реклама

По словам Демченко, с сегодняшнего дня у иностранцев на границе не будут требовать страхового полиса и также не будут просить их соблюдать карантин.

Напомним, правительство Украины 27 августа на внеочередном заседании внесло изменения в постановление № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий», ограничив въезд иностранных граждан на территорию Украины с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Ограничения не коснулись иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.