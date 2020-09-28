«Фраза „Счастлива в материнстве“ застала меня врасплох». История случчанки, которая пережила послеродовую депрессию

По всем законам жанра я должна была радоваться, бегать от счастья и трубить всем своим подругам, какая я #счастливаямама и #жена. Но всему есть своё НО… Начну с предыстории.
Долгожданный ребёнок
Хотели ли мы ребёнка? Безусловно, да! Это был долгожданный ребёнок! Несколько лет упорных попыток, лечения, обследований и учёта по бесплодию. И вот тот самый момент… Две полоски, переживания, слёзы радости, трепета и страха одновременно… Мы станем родителями, осознанно!
На днях я обсуждала со своей знакомой, которая тоже недавно стала мамой, как она себя чувствует в новой роли. На что получила ответ: «Я так счастлива в материнстве, ловлю каждый момент!»
Фраза «Счастлива в материнстве» застала меня врасплох
Эта фраза «Счастлива в материнстве» застала меня врасплох. Ведь на тот момент я не могла позволить себе даже мысли об этом. Постоянный недосып ещё с последних недель беременности, который перешёл в новую стадию недосыпа при появлении ребёнка, или вообще без сна. Больничные стены заменили стены дома, и как итог «день сурка» ежедневно.
Я не понимала, почему я не испытываю той самой волшебной связи с ребёнком, о которой все толкуют. Я испытывала только боль, стресс, постоянную усталость, одиночество, апатию, обиду на себя за то, что не могу ничего с собой сделать, не могу себя перебороть. Иногда хотелось закрыть двери и убежать. И выть волком. От обиды, от бессилия над ситуацией, от своего, может, врождённого эгоизма и от мыслей, что являюсь обузой для своих родных.
А ведь ребёнок — это только полдела. Нужно ведь быть счастливой мамой, хозяйкой и женой в глазах супруга и общества в целом. Ведь осудят же, не поймут. Не принято жаловаться у нас в стране. Нужно же терпеть.
Близкие и родные говорили: «Ты должна взять себя в руки! Ты же мать! Ты должна быть счастлива!». А мне ещё хуже от этого становилось! Плакала по ночам, часто срывалась на супруга. Была сама не своя. И так почти два месяца.
Послеродовая депрессия в моём случае — это совокупность событий, людей, времени и обстоятельств, которые на меня повлияли. А именно пандемия, сам роддом, месяц больничных стен на самоизоляции без глотка свежего воздуха и взгляда родных глаз, поздний токсикоз, постоянные диеты, преждевременные роды, сложная операция, грудное вскармливание и грубый, равнодушный персонал (частично, конечно). А потом тебе приносят ребёнка и говорят: «А что ты думала? В сказку попала?». И ты действительно понимаешь, что не в сказку.
Помогло простое женское средство — быть женщиной
Можно сказать, вытаскивала себя за волосы из этой жуткой и длительной депрессии. Никто меня не слышал. Не понимал. Это очень сложно. Помогло простое женское средство — быть женщиной в первую очередь. Оставить ребёнка на пару часов на супруга или маму и просто прогуляться одной по городу, элементарно поухаживать за собой, сходить в магазин, в парикмахерскую, побаловать себя или прокатиться на велосипеде 20 минут, просто чуть-чуть побыть наедине с собой. И так я восстановила свою силу, гармонию с собой, миром, социумом. В момент пребывания наедине с собой находишь время успеть соскучиться по маленькому человечку.
Так медленно, но верно, уделяя себе внимание, я пришла к себе прежней. Стала забывать о своих ранках в сердце. Стала чаще улыбаться. Стала желанной для мужа. И всё заиграло яркими красками.
Как говорится, счастлива мама — счастливы все!
Анализируя сейчас свою ситуацию, я поняла, что просто морально не была готова, а если подумать, когда ты вообще к этому будешь готова? Ведь никто не говорит, что это кромешный труд изо дня в день. Все только рисуют розовые замки из волшебных единорожек и как все счастливы, и эта мода на весь этот шум вокруг материнства и инстаграм-мамочек. А ведь по ту сторону экрана всё совсем иначе.
Прошло два месяца, как я мама. И да, теперь, пройдя определённую адаптацию к своей новой роли, могу сказать, что счастлива. Счастлива, что смогла стать мамой, счастлива, что вижу улыбку своего ребёнка, счастлива, что он здоровый, счастлива, что он рядом.
Мария М.
Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.