«Фраза „Счастлива в материнстве“ застала меня врасплох». История случчанки, которая пережила послеродовую депрессию

Мне 28. И я впервые мама. И я та женщина, которая пережила послеродовую депрессию.

По всем законам жанра я должна была радоваться, бегать от счастья и трубить всем своим подругам, какая я #счастливаямама и #жена. Но всему есть своё НО… Начну с предыстории.

Долгожданный ребёнок

Хотели ли мы ребёнка? Безусловно, да! Это был долгожданный ребёнок! Несколько лет упорных попыток, лечения, обследований и учёта по бесплодию. И вот тот самый момент… Две полоски, переживания, слёзы радости, трепета и страха одновременно… Мы станем родителями, осознанно!

На днях я обсуждала со своей знакомой, которая тоже недавно стала мамой, как она себя чувствует в новой роли. На что получила ответ: «Я так счастлива в материнстве, ловлю каждый момент!»

Фраза «Счастлива в материнстве» застала меня врасплох

Эта фраза «Счастлива в материнстве» застала меня врасплох. Ведь на тот момент я не могла позволить себе даже мысли об этом. Постоянный недосып ещё с последних недель беременности, который перешёл в новую стадию недосыпа при появлении ребёнка, или вообще без сна. Больничные стены заменили стены дома, и как итог «день сурка» ежедневно.

Я не понимала, почему я не испытываю той самой волшебной связи с ребёнком, о которой все толкуют. Я испытывала только боль, стресс, постоянную усталость, одиночество, апатию, обиду на себя за то, что не могу ничего с собой сделать, не могу себя перебороть. Иногда хотелось закрыть двери и убежать. И выть волком. От обиды, от бессилия над ситуацией, от своего, может, врождённого эгоизма и от мыслей, что являюсь обузой для своих родных.

А ведь ребёнок — это только полдела. Нужно ведь быть счастливой мамой, хозяйкой и женой в глазах супруга и общества в целом. Ведь осудят же, не поймут. Не принято жаловаться у нас в стране. Нужно же терпеть.

Близкие и родные говорили: «Ты должна взять себя в руки! Ты же мать! Ты должна быть счастлива!». А мне ещё хуже от этого становилось! Плакала по ночам, часто срывалась на супруга. Была сама не своя. И так почти два месяца.

Послеродовая депрессия в моём случае — это совокупность событий, людей, времени и обстоятельств, которые на меня повлияли. А именно пандемия, сам роддом, месяц больничных стен на самоизоляции без глотка свежего воздуха и взгляда родных глаз, поздний токсикоз, постоянные диеты, преждевременные роды, сложная операция, грудное вскармливание и грубый, равнодушный персонал (частично, конечно). А потом тебе приносят ребёнка и говорят: «А что ты думала? В сказку попала?». И ты действительно понимаешь, что не в сказку.

Помогло простое женское средство — быть женщиной

Можно сказать, вытаскивала себя за волосы из этой жуткой и длительной депрессии. Никто меня не слышал. Не понимал. Это очень сложно. Помогло простое женское средство — быть женщиной в первую очередь. Оставить ребёнка на пару часов на супруга или маму и просто прогуляться одной по городу, элементарно поухаживать за собой, сходить в магазин, в парикмахерскую, побаловать себя или прокатиться на велосипеде 20 минут, просто чуть-чуть побыть наедине с собой. И так я восстановила свою силу, гармонию с собой, миром, социумом. В момент пребывания наедине с собой находишь время успеть соскучиться по маленькому человечку.

Так медленно, но верно, уделяя себе внимание, я пришла к себе прежней. Стала забывать о своих ранках в сердце. Стала чаще улыбаться. Стала желанной для мужа. И всё заиграло яркими красками.

Как говорится, счастлива мама — счастливы все!

Анализируя сейчас свою ситуацию, я поняла, что просто морально не была готова, а если подумать, когда ты вообще к этому будешь готова? Ведь никто не говорит, что это кромешный труд изо дня в день. Все только рисуют розовые замки из волшебных единорожек и как все счастливы, и эта мода на весь этот шум вокруг материнства и инстаграм-мамочек. А ведь по ту сторону экрана всё совсем иначе.

Прошло два месяца, как я мама. И да, теперь, пройдя определённую адаптацию к своей новой роли, могу сказать, что счастлива. Счастлива, что смогла стать мамой, счастлива, что вижу улыбку своего ребёнка, счастлива, что он здоровый, счастлива, что он рядом.

P. S. Дети — это радость, да! Но в первую очередь это сложный, ответственный труд двоих людей! И именно дети - это проверка на прочность ваших отношений в семье.

Мария М.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad







