В Беларуси хотят повысить некоторые налоги для физлиц и предпринимателей. Речь идёт о фиксированном налоге для тех, кто сдаёт в аренду квартиры и другую недвижимость, а также о едином налоге с ИП и физлиц, подоходном налоге для владельцев усадеб и ремесленников. Кроме того, планируется поднять ставки акцизов на сигареты и алкоголь.

Эти намерения прописаны в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.

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Налоги для сдающих в аренду квартиры

Ставку подоходного налога с физлиц за сдачу в аренду жилой недвижимости в областных центрах хотят поднять до 32 рублей (за каждое жилое помещение), а в таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, — до 21 рубля.

В Слуцке и Солигорске сейчас налог составляет 20 рублей за каждое жилое помещение в квартире.

Единый налог с физлиц и предпринимателей

Видов деятельности, которыми можно заниматься без оформления ИП, несколько десятков — от продажи котят до рубки дров. За эту деятельность нужно уплачивать единый налог. Для таких городов, как Слуцк и Солигорск, ставка налога повышается — на 1−5 рублей, в зависимости от рода занятий.

К примеру, за репетиторство в Слуцке и Солигорске предлагается поднять сбор до 31 рубля (сейчас — 28,2). Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения хотят поднять до 90 рублей (сейчас — 86 рублей).

Ставки единого налога для ИП также предлагается увеличить.

Кроме того, планируется повысить средние ставки земельного налога по районам — на 4,8%. Они применяются, если отсутствует кадастровая оценка на земли.

Налоги для ремесленников и владельцев агроусадеб

Размер сбора для владельцев агроусадеб и ремесленников на сегодня составляет одну базовую величину, или 27 рублей. Эти льготные условия налогообложения для владельцев агроусадеб и ремесленников, как предполагалось, должны действовать до 2021 года.

Однако ранее для владельцев усадеб подоходный налог хотели увеличить с одной до 12 базовых величин в год, то есть 1 БВ в месяц, а для ремесленников — с одной до четырёх в год. В итоге ставки сбора не были увеличены.

Сейчас рассматривается вариант увеличить налог для владельцев агроусадеб и ремесленников до 4 базовых величин в год — до 108 рублей. Но это предложение находится на стадии обсуждения, введут ли его — пока под вопросом.

В Минфине пояснили, почему власти предлагают повысить этот сбор.

«Предложение направлено на расширение ресурсных возможностей местных бюджетов. Поскольку этот налог зачисляется в местные бюджеты и у нас в последнее время произошло расширение количества самозанятых, поэтому мы считаем, что вполне оправданно, если будет увеличен налог. Местные бюджеты смогут планировать на расходы эти средства», — пояснил Дмитрий Кийко, заместитель министра финансов.

Ставки акцизов на сигареты

Их тоже планируется повысить. В Беларуси продают сигареты трёх ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставка составляет 24,9 рубля за 1000 сигарет (предлагается поднять до 31,13 рубля), второй категории — 62,77 рубля (предлагается — 69 рублей), для третьей —71,97 рубля (предлагается — 78,2 рубля). То есть прибавка составит 25%, 9,9% и 8,7% соответственно к действующим ставкам акцизов на 1 января этого года. То есть заметнее всего подорожают бюджетные сигареты.

Повышение акцизов на табак и алкоголь отразится на розничных ценах.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении — договорились до 2024 года поэтапно уравнять акцизы на сигареты — до 35 евро за 1000 сигарет. При этом её можно корректировать на национальном уровне — как повышать, так и понижать, но в пределах 20%.

На сегодняшний день примерно каждый 27-й рубль в республиканский бюджет приносят сигареты.

Ставки акцизов на алкоголь

Акциз на плодовые креплёные марочные вина (улучшенного качества и специальной технологии) предлагается повысить на 4,8% к действующим ставкам акциза на 1 января этого года, натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие) — на 4,2%, алкоголь с объёмной долей этилового спирта 7% и более — на 4,8%.

Казна зарабатывает на акцизах немаленькие деньги. К примеру, в 2018 году они составляли около 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — около 13%. То есть седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов.

Примерно каждый 25-й рубль в бюджет Беларуси принесёт проданный крепкий алкоголь.

Мнение эксперта

Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт урада»:

«Стоит ожидать сокращения социальных расходов, связанных с благоустройством, строительством. Отчасти это будет „заморозка“ расходов, связанных с закупкой нового качественного оборудования для больниц, университетов, школ и так далее. Однозначно будет происходить „заморозка“ доходов бюджетников, кроме доходов силовиков. Ещё будут резаться всяческие расходы, прежде всего, инвестиционного характера. О росте зарплат, скорее всего, придётся забыть. Вот чего стоит ожидать».