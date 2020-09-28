От барака до квартиры для VIP. Обзор самых дорогих и дешёвых квартир в Слуцке (фото)

В сентябре на вторичном рынке недвижимости в Слуцке чаще всего предлагают двухкомнатные квартиры, реже — однокомнатные. «Кур'ер» посмотрел объявления о продаже на 25 сентября и выбрал самые дорогие и самые дешёвые квартиры.



Однокомнатные квартиры

Самой дорогой оказалась квартира в 11-м городке. За неё просят 70 335 рублей ($ 27 060 — в эквиваленте по курсу Нацбанка). «Тёплая, уютная, окна ПВХ, лоджия утеплена, установлены все счётчики, ламинат, встроенная кухня с техникой, три встроенных шкафа в коридоре, установлена железная дверь», — так описывает квартиру продавец.

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Двухкомнатные квартиры

Заоднокомнатную просят 18 235 рублей ($ 7 016 в эквиваленте по курсу Нацбанка). Она расположена в бараке. Есть веранда, закреплён небольшой земельный участок.

Самой дорогой оказалась квартира на первом этаже в районе Молодёжного центра. Владельцы просят за неё 161 510 рублей ($ 62 138 — в эквиваленте по курсу Нацбанка). «2-комнатная квартира в самом сердце Слуцка, главная улица, живописная местность. Квартиру можно вывести в нежилой фонд», — пишет продавец.

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Самая дешёвая квартира тоже в бараке. За неё просят 18 235 рублей ($ 7 016 в эквиваленте по курсу Нацбанка). Фотографии нет.

Трёхкомнатные квартиры

Самая дорогая трёхкомнатная квартира расположена в микрорайоне «Чехова». За неё просят 158 856 рублей ($ 61 117 — в эквиваленте по курсу Нацбанка).

«В квартире сделан евроремонт. Есть мебель, встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, счётчики воды, бытовая техника, подвал, домофон, с оформлением, срочно, готова к проживанию, квартира для VIP», — пишет продавец.

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«трёшка» находится в двухэтажном доме на улице Энергетиков. Цена — 44 271 рубль ($ 17 033 — в эквиваленте по курсу Нацбанка). Квартира с мебелью. Дополнительно — гараж, сарай с погребом и небольшой участок земли.

Четырёхкомнатные квартиры

Самая дорогая 4-комнатная квартира расположена на улице М. Богдановича. Цена — 130 210 рублей ($ 50 096 — в эквиваленте по курсу Нацбанка).

Продавец пишет, что в квартире хороший ремонт, есть мебель, встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, счётчики воды, подвал, домофон. Квартира готова к проживанию.

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4-комнатная квартира продаётся в 11-м городке за 67 188 рублей ($ 25 849 — в эквиваленте по курсу Нацбанка).

«Квартира очень тёплая, батареи наружные, — пишет продавец. — В удовлетворительном состоянии, санузел раздельный, полы, окна — дерево. Металлическая входная дверь. Домофон. Парковка. Тихие соседи, аккуратный подъезд».