МВД: Из-за митингов мы не можем в полной мере заниматься нашими ежедневными задачами

Нагрузка на белорусские службы и подразделения МВД выросла из-за несанкционированных акций протеста, которые продолжаются в стране. Об этом заявил Максим Свирид, исполняющий обязанности начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД, передаёт Sputnik.

«Защита граждан и их интересов остаётся основной задачей органов внутренних дел. Но с учётом общеполитических событий в стране, конечно, мы вынуждены обеспечивать охрану общественного порядка. В разы в последнее время выросла нагрузка на абсолютно все службы и подразделения. В этой связи нам приходится работать в более сложных, особых условиях», — сообщил Свирид в интервью телеканалу ОНТ.

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Он отметил, правоохранительные органы фиксируют рост преступлений — убийств, нанесений тяжких телесных повреждений, разбоев, а также противоправных действий в сфере высоких технологий.

«Мы, исходя из нашей деятельности, связанной с обеспечением общественного порядка, в полной мере не можем решать те задачи, которые стоят перед нами ежедневно — перед подразделениями уголовного розыска, перед другими подразделениями органов внутренних дел», — подчеркнул Свирид.