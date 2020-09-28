Житель Старых Дорог вырастил морковь весом более двух килограммов. Фото

Морковка-рекордсменка весом 2 килограмма 150 граммов выросла на дачном участке Михаила Нехая в агрогородке Старые Дороги, пишет издание «Навіны Старадарожчыны».

В длину овощ — 25 сантиметров, а вместе с ботвой — более полуметра. В окружности верхняя часть составляет 40 сантиметров. «Посеяли семечко моркови сорта „нантская“ еще прошлой осенью, — рассказал Михаил Васильевич. — Сеяли между рядами лука на зиму, чтобы получить ранний урожай. Весной она пошла в рост и не останавливалась. Стали наблюдать. Стрелку овощ так и не пустил, наоборот, все больше кустился. С нетерпением ждали, когда можно будет увидеть корнеплод. Интересно же, какой он в земле. И вот момент настал. Попробовали вытянуть, да где там — крепко сидит. Тогда пришлось с внуком Глебом морковку выкопать. Нас переполняли восторг и удивление, ведь таких „рекордсменок“ мы никогда не выращивали».