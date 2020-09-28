Журналист и политолог о революции, «советском коврике» и правах человека, написанных кровью. Простой рассказ о сложном

Случчанин Сержук Кийко, журналист и политолог, рассказал «Кур'еру» о том, что сейчас происходит: просто протесты или революция. О причинах, которые, по его мнению, привели к политическому кризису, и что стало поводом. Объяснил, почему важны права людей на свободу собраний, как это соотносится с белорусскими законами и пактом о правах человека, которые подписала наша страна. А также высказал мнение, почему уже никогда не будет так, как раньше.

«Всем привет, меня зовут Сержук. Большую часть своей сознательной жизни я прожил в Слуцке, какое-то время работал журналистом и дизайнером по рекламе в газете «Кур'ер». По образованию я политолог. То есть понимание о политических процессах имею.

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Зашёл в редакцию «Кур'ера», увиделся с коллегами, речь зашла о том, что сейчас многих волнует, о чём говорят, и мы решили записать видео, в котором поговорили о том, что происходит и как мы вообще к этому пришли, то есть Беларусь в целом.

Что сейчас происходит: протесты или, как многие говорят, революция?

Происходит ли революция сейчас? Я считаю, да. Придёт ли она к какому-то логическому завершению? Это, конечно, большой вопрос. Но революция произошла в сознании людей, общество за эти месяцы максимально политизировалось: многие начали интересоваться политикой, хотя раньше не участвовали ни в каких политических событиях, не проявляли интерес к кандидатам. Сейчас мы увидели супербольшой интерес жителей Беларуси к тому, что происходит, — к выборам.

Революция — такое интересное слово, которое для многих звучит страшно. Особенно страшно оно звучит для любых властей. Ну понятное дело: революцию кто хочет? И, как правило, властями само понятие «революция» преподносится как что-то очень кровавое, что-то, после чего будет разруха, голод, нищета, море крови, в которой мы все утонем и тому подобное. Само понятие революции, конечно же, искажается.

Что такое революция

Давайте посмотрим с вами в Википедию (сайт, которому все доверяют) и найдём, что значит политологический научный термин «революция». Итак, революция (поворот, переворот, превращение, обращение) — радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.

Если своими словами, то это когда мы жили так, а завтра мы начинаем жить иначе. И мало того, что мы начинаем жить иначе, мы начинаем жить лучше — происходит качественное улучшение.

Давайте порассуждаем. Простой пример: вы предприниматель, имеете свою фабрику. Вчера люди работали ручным трудом, а сегодня вы им поставили станки. Товара стали делать больше, быстрее и качественнее. По сути, на вашем заводе произошла производственная революция.

Уточню, что, если вы работали на плохих станках и поставили новые, то это не революция, это модернизация.

Как происходит революция

За всё время существования революции происходили постоянно. Это были научные, технические революции. Сейчас речь идёт об общественно-политической. Она случается в обществе не просто так, не по щелчку пальцев, не потому что кто-то кого-то купил, нанял или сагитировал. Нет, так это не происходит. Если общество не готово к революции, не готово к тому, чтобы перейти в какой-то новый образ жизни или мышления, то это не произойдёт само собой.

Причины революции

У революции есть причины, причинно-следственная связь, как к этому всё идёт.революции, если простыми словами говорить, — это недовольство граждан политикой, которую осуществляет государство. В нашем случае люди были недовольны тем, как власть реагирует на проблему коронавирусной инфекции, как принимался закон «О тунеядцах». И таких перечислений может быть очень много. Постепенно это недовольство нарастало, ведь всё происходило не в последний год, а десятилетиями, скажем так.

Второй важный фактор — трансформация общества. Общество меняется, оно не стоит на месте. Люди данной эпохи уже не такие, как жили в 18-м веке или в 16-м. Сегодня мы имеем интернет, 15 лет назад этого не было. Социальные сети, этого тоже не было. Сегодня каждый человек может взять телефон и снимать на камеру, и вот он сам себе СМИ. То есть мы получаем информацию теперь из разных источников. И нам вовсе не обязательно смотреть телевизор и верить всему, что там показывают.

Трансформация общества, как она происходила? Как раньше люди свергали монарха (царя, короля, графа)? Люди были крестьянами, необразованными, никто не умел читать и писать. Всё образование было в руках дворян, вся армия была в руках дворян. В какой-то момент произошла индустриальная революция, появился класс рабочих на фабриках, появилась буржуазия (первые бизнесмены). И они не были дворянами и не имели таких же прав, как дворяне, но были более успешными в бизнесе, имели деньги какие-то. Люди стали жить больше в городах, нежели в деревнях, начали получать образование, научились анализировать информацию и стали понимать: вот есть, условно, король и его свита, которые ничем не лучше, чем мы, но почему-то они пользуются всеми благами, а мы — нет. Так и происходило свержение царей когда-то. Можно ли провести аналогию с современным периодом в Беларуси? Безусловно. Смотрите, какую ситуацию мы имели на начало 90-х? Сколько у нас было людей с высшим образованием и со средним специальным? Я точно не помню цифры, но что-то более одного миллиона. И понятное дело, что со временем люди стали умнее, образованнее. Стали ездить за границу, стали читать информацию из других источников. Ведь сейчас можно зайти в интернет и посмотреть, что происходит в других странах, как живут люди там, какие они имеют права, как защищаются их социальные блага. И постепенно люди понимали, что что-то не так: это не нравится, то не нравится, начинаешь анализировать ситуацию, в которой находишься… и получается трансформация общества.

Тот электорат, который голосовал за нынешнюю власть, вырос, многие люди умерли, общество изменилось коренным образом. Это уже другое общество — с другим сознанием, с другой ментальностью. И у этого общества совсем другой запрос. Может ли власть его удовлетворить — это уже другой момент.

Повод для революции

И, конечно же, у любого революционного события есть повод. Что послужило поводом? Ну здесь очевидно, что поводом послужили выборы.

Если бы всё было так просто, что вы могли прийти к любому правителю и сказать: «Надоел, уходи, нам то не нравится, это не нравится». И он в ответ: «Да, конечно, ребята, без проблем. С завтрашнего дня начинаем качественные изменения». Это так не работает.

Людям, как правило, во все революционные периоды в разных странах, эпохах приходилось отстаивать свою точку зрения, свои права, бороться за них. И вот именно на эти выборы (вы, наверное, заметили) у каждого ситуация похожая сложилась, как и у меня, например, большинство знакомых, моих родных и друзей — они никогда не участвовали в выборах, они относились к политике либо нейтрально, либо никак.

Вообще, любому режиму очень удобно, когда в обществе есть люди, которые не интересуются политикой, не участвуют в политических процессах. Когда люди начинают участвовать в политических процессах, у них формируется определённый запрос, они хотят, конечно, чтобы их мнение учитывалось. Точно это и произошло этим летом. У многих людей ввиду того, что я перечислил, появился интерес к участию в политическом процессе — в выборах. Это уже шестые выборы президента Лукашенко, и у меня, например, голосовали все, кого я знаю, и кто раньше не голосовал.

Опыт наблюдателя

Если говорить о своём опыте, то я наблюдал выборы в Беларуси раза четыре: я был наблюдателем на избирательных участках и когда были выборы в местный совет, Слуцкий, и когда были выборы в парламент Беларуси, и когда были выборы президента ещё в 2010 году. То есть я был наблюдателем и видел, как на участках это всё происходит и какое есть несоответствие с законом. Сейчас, конечно, всё это перечислять не имеет смысла, но ещё у меня был один опыт наблюдения выборов с точки зрения журналиста.

Я был в Киеве, когда проходили выборы Зеленского. Был на избирательном участке в Украине. Что я там видел? Любые журналисты могли прийти на избирательные участки даже без регистрации или аккредитации, они могли присутствовать, фотографировать, делать, что им хочется, но просто не мешать волеизъявлению граждан. И когда избирательный участок закрывался для подсчёта голосов, ты мог оставаться там и смотреть, что происходит. Я как журналист там остался. Как всё происходило:

открываются урны,

высыпаются все бюллетени, но никто их не трогает, не разгребает по кучкам, все бюллетени аккуратно складывают и передают одному человеку.

И в это время наблюдатели и журналисты стоят прямо возле стола.

Вся избирательная комиссия становится таким образом, что одна часть стола остаётся свободной для того, чтобы любые люди могли подойти прямо вплотную и видеть своими глазами бюллетень и даже видеть, где стоят галочки.

И один человек берёт бюллетень, показывает всем, где стоит галочка, объявляет фамилию кандидата и передаёт тому, кто собирает за этого кандидата.

И этот процесс очень долгий, но он очень честный.

Ты стоишь и видишь по одному каждый бюллетень.

Если бы таким образом были проведены выборы, имели бы мы сегодня революционную обстановку в стране? Конечно же, нет.

Если бы победил Лукашенко объективно, то оппозиция и люди, протестующие на улице, признали бы: да, не дотянули, да, не доработали, возможно, нас действительно меньшинство. Смысл протестовать, когда объективно, честно подсчитаны голоса и это всем абсолютно видно и прозрачно? С другой стороны, если бы победила оппозиция, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, это обычная ситуация, как и в любой другой стране — один президент проиграл, другой выиграл, власть перешлаэтому президенту в течение нескольких месяцев — всё, никакой революционной обстановки нет.гонять людей, избивать дубинками. Ничего бы не происходило, абсолютно никаких бы протестов не было.

Вся революционная ситуация происходит в обществе именно тогда, когда власть перестаёт вести диалог с гражданами, когда не учитывается мнение общества. Получается, в Беларуси так и произошло, и поводом послужили именно выборы, которые прошли непрозрачно. Непрозрачным был подсчёт голосов, не допускались наблюдатели на участки, в целом процесс был с большими нарушениями, бОльшими, чем когда-либо в истории Беларуси. Поэтому закономерно, что так произошло.

Манипуляции извне

Что касается манипуляций и того, что в политические процессы могут вмешиваться извне, да, такое может быть. Но может это произойти в обществе, где торжествует закон, уважаются политические права и общественные права граждан, где действительно честно и прозрачно проходят выборы? Общество ведь меньше всего подвержено революционному воздействию, сложнее всего купить общество или сагитировать его к какой-то политической борьбе, если оно устойчиво и живёт в достатке.

Например, есть такое понятие «среднего класса». В наших странах, даже Путин высказывался, и у нас примерно такое мнение имеют власти, что средний класс — это люди, которые имеют среднюю зарплату или средний уровень жизни по Беларуси. Нет, средний класс не такой.

Почему в политологии важно понятие среднего класса в стране? Потому что средний класс — это люди, которые имеют образование, работу, и не просто имеют, а считаются в ней специалистами. Муж и жена являются хорошими специалистами, их дети получают достойное образование, они имеют не одно жильё, а, например, квартиру, дом и дачу, и каждый член семьи имеет, к примеру, автомобиль и все блага бытовой техники. Вот сколько вы знаете семей, у которых дома есть посудомоечная машина? Кажется, мелочь, но, конечно, круто мыть посуду не руками, а когда это за вас делает машина, но эту машину надо купить, надо себе это позволить. Нужно иметь в квартире место, куда её поставить, нужны деньги на эту машину. Всё ведь из достатка людей складывается.

И вот когда мы имеем такого человека среднего класса, то ему вообще, говоря простым языком, «побоку» эти все политические процессы. Он хорошо в жизни устроен, он имеет хорошую зарплату, имеет все блага, имеет возможность съездить отдохнуть за границу — без проблем, без потери финансовой. И волнует ли такого человека, когда какие-то политические сдвиги происходят, легко ли человека купить, легко ли подвигнуть выйти на протест? Зачем ему вообще этот протест нужен?

Поэтому общество, в котором большой и сильный средний класс, то есть бОльшая часть населения живёт в достатке, оно революционно устойчивое, оно меньше всего подвержено протестным настроениям. А когда мы имеем общество, в котором средний класс мизерный, люди живут не так хорошо, как живёт человек среднего класса, то, конечно, у них есть недовольство. Недовольство является причиной, а не то, что кто-то воздействует извне.

Причины недовольства

Пропаганда фашизма

В первую очередь здесь послужило причиной то, что многие людипочувствовали то, что их голос не учтён, не посчитан, следовательно, их права и голос здесь не уважаются.Если бы были честно проведены выборы, как в Украине, например, где демонстрируется каждый бюллетень, — 100%, что не было бы таких протестных настроений. Возможно, вышли бы люди на улицу, но это было бы совершенно не такое количество, которое мы сейчас видим. Нужно понимать, что такое количество людей, выходящих сейчас на улицу, появилось после того беспрецедентного насилия, которое было совершено. Именно насилие подвигает людей вот на такие протесты. Одно дело, когда политические какие-то вопросы и свободы ущемляются и другое, но когда к людям применяется насилие… Во многих странах насилие служит таким триггером к протестным настроениям.Про пропаганду фашизма — это вообще… Конечно, понятие фашизма — это уже не партия Бенито Муссолини, это более нарицательное, более общее понятие. Но вотпо поводу того, что его использовали фашисты, точнее не фашисты, а коллаборационисты, или, говоря проще, те белорусы, которые симпатизировали немцам, сражались на их стороне и использовали бело-красно-белый флаг, но ведь и русские, именно коллаборационисты, использовали триколор, но это не помешало России использовать её национальный флаг и далее. То же самое можно сказать про Литву, Эстонию, Украину, про Францию и Польшу. Символ не перестаёт быть символом независимо от того, какие войсковые формирования его используют.

Если брать 15 советских бывших республик, то Беларусь остаётся единственной страной, у которой государственный флаг и национальный флаг — это разные вещи.

О флаге, который сейчас является государственным. Ведь мы вернули свой национальный бело-красно-белый флаг и герб Погоня в 1991 году, но Александр Григорьевич Лукашенко, который пришёл к власти в 1994 году, поменял флаг. И он сейчас так радеет за это знамя, почти БССРовское, где только убран серп и молот, хотя изначально сам же предлагал совсем другой флаг, даже не советский, он предлагал что-то похожее на советский коврик в коридоре (красный, по краям с зелёными полосками). С этим даже не согласились коммунисты. Поэтому то, что мы имеем сегодня в качестве государственного флага, — не заслуга Лукашенко. Это скорее не благодаря, а вопреки.

Что касается бело-красно-белого символа, вы видите, как люди к нему относятся. Этот флаг стал символом свободы и возрождения Беларуси. А эти нападения, что он использовался фашистами… Есть такой персонаж, который наделал много горя не только Беларуси, но и всему миру — Адольф Гитлер. Он, например, был вегетарианцем. Означает ли это, что все вегетарианцы — нацисты? Конечно же, нет. Адольф Гитлер очень любил животных, у него была овчарка, которую он, по-моему, отравил, перед тем как застрелиться. Означает ли, что все люди, которые любят животных, — нацисты? Конечно же, не означает. А ещё немецкие солдаты носили каски. Означает ли, что все солдаты, которые носят каски, — нацисты? Конечно же, не означает. Нападения на бело-красно-белый флаг — это элемент какой-то грязной пропаганды для того, чтобы столкнуть лбами белорусов. Но, насколько я знаю, люди особо на это внимания не обращают. Это, конечно, всё очень печально. Это выглядит нелогично, грязно и ничего общего с реальностью не имеет.

Право на митинг

Это вообще интересно. 13 сентября должен был состояться якобы официально разрешённый митинг в Слуцке — оппозиционный. Это слово «оппозиционный»…

Насколько можно считать белорусский народ какой-то организованной оппозиционной силой, у которой есть какие-то координаторы? Все лидеры оппозиции сидят в тюрьме. Граждане сами как-то организуются для этих митингов, хотят выразить своё недовольство. Власти им говорят: «Этого делать нельзя, вы нарушаете закон!». Здесь очень интересная тема: какой закон и где нарушается.

Свобода мирных собраний стоит примерно на одном уровне с такими фундаментальными базовыми правами человека, как свобода на жизнь, свобода на вероисповедание. Каждый человек имеет право выказывать своё недовольство в виде какой-то акции протеста: перформанса, митинга, одиночного пикета, массового пикета. Это базисные права человека, которые Беларусь, кстати, обязана соблюдать. Но обо всём по порядку.

Сначала неплохо было бы посмотреть, что вообще говорится по правам людей на митинг, о правах людей на свободу мирных собраний в Конституции Республики Беларусь. А вообще, кстати, интересно, что Лукашенко, когда становился президентом, положил руку на Конституцию и поклялся её соблюдать. А в Конституции было написано: не более двух сроков, и было написано, что бело-красно-белый флаг и герб Погоня государственные. В той Конституции, которую мы имеем, с правками и дополнениями, на сегодняшний момент есть статья 35 «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством». Значит, вы имеете право в любой момент выходить на митинги и вести эти митинги, если вы не представляете угрозы другим гражданам и общественному порядку. Это не запрещено. Если вы не представляете угрозы безопасности других граждан, вы имеете право приходить на митинги, стоять с транспарантами, пикетами, флагами и никто не вправе вам это запрещать. Но здесь есть второе предложение: порядок проведения указанных мероприятий определяется законом. Здесь уже начинается интересное: каким законом? Есть специальный закон в Беларуси «О массовых мероприятиях». Этот закон постоянно меняется, меняется не в лучшую сторону, то есть если раньше оппозиция могла проводить свободно Чернобыльский шлях и другие шествия, например, День воли, то постепенно это право зажималось и загонялось в рамки. Теперь, спустя все правки, которые были приняты, граждане не только не могут просто так собраться, они ещё должны предупредить о том, что они собираются, обозначить тему митинга и примерное количество участников. Если это количество участников будет превышено, нужно будет доплачивать деньги, если простым языком говорить. Мало того, что нужно добиться разрешения, но даже если вам разрешат, вы имеете право это делать только в специально отведённых для этого местах. В Слуцке, насколько я знаю, это парк культуры и отдыха. То есть где-нибудь там, где вас не увидят и не услышат. Как правило, такая картина по всей Беларуси.

И даже если вы получили разрешение на митинг в специально отведённом для этого месте (где-нибудь на отшибе), вы ещё должны заплатить за услуги коммунальщиков, которые после вас уберут, медицинской помощи, которая будет дежурить (а вдруг кому плохо станет), ну и милиции, которая всё это удовольствие будет охранять. Важно отметить, что услуги милиции не просто дорогие для уровня достатка белоруса, они просто зашкаливают! Вот, например, в это воскресенье (13 сентября. — Прим. ред.) должен был состояться митинг — разрешённый, оппозиционный. И там надо было заплатить более 4000 рублей. И почти вся эта сумма — услуги милиции. Интересно, а что же делать людям, которые, например, выходят против каких-то действий милиции, они должны ещё милиции заплатить за то, что она их будет охранять, когда они протестуют против милиции?! Это потрясающе просто.

И вот постепенно все эти нормы вводились, и мы имеем сегодня как бы разрешённую свободу мирных собраний. Но настолько она ограничена, ущемлена и загнана в какие-то рамки, что говорить о реализации этой свободы мирных собраний не приходится. Есть ещё такое понятие, как права человека, то есть пакт о гражданских политических правах и пакт о социальных и экономических правах.

Я когда учился на водительские права, нам инструкторы говорили, что Правила дорожного движения «написаны кровью», то есть мы понимаем, какой процент смертности от автомобильных катастроф. И если ты нарушаешь ПДД, то очень сильно рискуешь жизнью. То же самое мне говорили в армии или когда я работал на каком-нибудь производстве, что нарушение техники безопасности, например, чревато последствиями для жизни и здоровья.

Так вот права человека — это как раз те правила, которые «написаны кровью» сотен тысяч и миллионов людей. Нарушение их чревато последствиями, потому что Декларация прав человека была принята после Второй мировой войны, чтобы не повторять всех этих ужасов, потому что столетиями люди боролись за свои права. Проливали кровь за то, чтобы отстоять себе восьмичасовой рабочий день, за то, чтобы женщины имели право голоса, за то, чтобы перестали угнетать других людей только потому, что они имели другое вероисповедание или другой цвет кожи.

Права, которые человечество имеет на сегодняшний момент, — это всё выстрадано, выстрадано большими жертвами. И апогеем всех этих страданий была Вторая мировая война. Можно, конечно, списать всё на то, что Гитлер был злой, Сталин был злой, ещё кто-то был злой, но, с другой стороны, это всё общество допустило то, что в их стране орудовали НКВД и Гестапо, что в их стране по религиозным убеждениям, по политическим убеждениям людей пытали, бросали за решётку.

Само общество настолько деградировало в нарушении человеческих прав и свобод, что это привело вот к тому, к чему привело. Это всех касается, тут не получится быть в стороне от этих событий, поэтому права человека, они на самом деле написаны кровью людей. И любая страна, которая нарушает их, она гарантированно идёт к пропасти. Это доказывает сама жизнь.

Что же нам сказано о свободе мирных собраний в Пакте по гражданским и политическим правам. Статья 21-я: «Признаётся право на мирные собрания, пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности». Вот эта тонкая грань: где же эта государственная и общественная безопасность? Когда митинг представляет угрозу общественной безопасности, а когда — нет?

Здесь можно посмотреть опыт других стран — как они реализуют это право. Если где-то митингуют приверженцы одной идеи, если это митинг малочисленный, они даже могут об этом не предупреждать власти, а просто начать этот митинг и всё. Если многочисленный, власти не требуют никаких плат, а отправляют полицейских, которые перекрывают проезжую часть, чтобы не мешать митингующим и в то же время, чтобы автомобилисты могли как-то их объехать. И это для того, чтобы контролировать общественный порядок, чтобы не было провокаций или насильственных действий. Если насильственные действия начинаются, только в этом случае полицейские прибегают к применению силы или разгонам. И применение силы должно быть пропорциональное, то есть если люди вышли с цветами, их не нужно бить дубинками. Не то что не нужно! На это нет никаких прав. Понятное дело, если уже камни полетели, коктейли Молотова — только тогда полиция вправе реагировать соответствующим образом, чтобы этих демонстрантов каким-то образом задержать. Например, если происходит митинг сторонников одной идеи и противников этой же самой идеи, то полицейские не позволяют им соприкоснуться, чтобы не было провокаций и столкновений в обществе. Но именно у нас нет никаких оснований для того, чтобы людей ограничивать до такой степени, как это делается у нас, что людям надо в каких-то местах собираться, просить на это 1000 раз разрешения, платить за это большие деньги, в то время как любой государственной партии, организации или структуре можно проводить митинги когда угодно и где угодно. И эта несправедливость очевидна! Можно «включать дурачка», можно говорить, что это не так, но это очевидно всем. Люди это видят, люди видят несправедливость к себе. Соответственно, это усугубляет положение дел.

Пакт о гражданских и политических правах ратифицирован Беларусью, то есть он подписан Беларусью, и это означает, что Республика Беларусь взяла на себя обязательство его соблюдать. Насколько это у неё получается — мы сами можем наблюдать за этим и судить… Даже на примере нашего города Слуцка.

Образ революции

Образ революции нашими властями преподносится как что-то кровавое, но если сравнить революцию начала 20-го века, которая происходила в России, и революцию начала 21-го века, которая произошла в Армении, то это две качественно разные вещи.

Раньше политические силы решали конфликты и достигали своих политических позиций именно с применением оружия. Сегодня общество изменилось, сегодня «не модно» применять насилие и общество в целом не приемлет насилия. Кое-где сохранились режимы, на Ближнем Востоке, например, где казнят сотни людей в год, саблями отрубая им головы на площадях, и по тысяче человек в год расстреливается в Китае, но в Европе точно таких процессов не происходит. Подавляющее большинство революций либо бескровные, либо малокровные. Но в той же Армении уже в 2008 году люди были недовольны той политикой, которую проводят власти, и тогда были протесты, тогда власть прибегла к насилию, было 10 человек погибших, по-моему, и несколько сотен пострадавших. Протесты были остановлены, но какой ценой? В обществе это ведь бесследно не проходит.

Даже на примере Беларуси: общество прежним не станет.

Белорусы теперь знают, как у них проходят выборы,

белорусы теперь знают, чего стоит их голос,

белорусы теперь знают, как с ними могут поступать, если они не согласны.

Эту ситуацию уже нельзя отмотать назад, эту ситуацию нельзя повернуть вспять, уже никогда не будет так, как было раньше. И чем дольше этот политический кризис сохраняется, тем ситуация будет всё больше усугубляться — как в политическом смысле, так и в экономическом. Через это проходили все страны.

Эта же ситуация в Армении вернулась в 2018 году, то есть через 10 лет снова протесты (тоже из-за выборов действующей власти). Но в 2018 году уже не погиб никто. Были пострадавшие люди, были изувеченные теми спецсредствами, которые применяли полицейские для разгонов протестов, но никто не погиб, и революция произошла. То есть качественный переход на новый уровень жизни произошёл. И сейчас каждый может посмотреть, что именно там произошло и чего же добилась Армения за 2 года. Там очень интересные события, там действительно идёт борьба с коррупцией, и очень много принимается мер.

Вообще, кстати, очень часто говорят: Ленин, революция. Какое отношение Ленин имеет к революции? Никакого, на самом деле, потому что революция произошла февральская, когда уже царь отрёкся от престола, создали Государственную думу, но продолжала идти Первая мировая война, была сложная ситуация. А вот Ленин уже совершил Октябрьскую революцию (хотя она была в ноябре). Это была не революция, а государственный вооружённый переворот, и памятник поводырю этого государственного вооружённого переворота у нас в Слуцке стоит в центре города, напротив площади, можете прийти посмотреть. То есть этот человек совершил государственный вооружённый переворот, но это не мешает его памятнику находиться в центре города. Никакой там революции не было. Большевики с оружием в руках захватили Петербург, Зимний дворец и объявили власть большевиков, хотя до них уже была объявлена власть Совета рабочих и крестьянских депутатов. Очень часто просто отсылается к тому, что была революция и какая она была кровавая, но не нужно путать революцию с государственным вооружённым переворотом и последующей за ним гражданской войной.

Вот, например, революция в Сербии или где там, была, где Милошевича свергли одним бульдозером. Приехал недовольный фермер на бульдозере, протаранил ворота дворца. Да, в него стреляли, но не попали слава Богу. И на этом всё закончилось. Приехали военные и сказали: «Мы не будем стрелять в мирный народ». И всё, революция свершилась. Одним бульдозером! И таких примеров много.

Трансфер власти

А вообще, если в стране мирным способом происходит трансфер власти (переход к новой власти), то чаще всего эта новая власть очень демократическая, и люди идут к торжеству законности и правопорядка в своей стране.

Если новая власть свергает старую через кровь и какую-нибудь войну, то, как правило, это ничем хорошим не заканчивается, и кризис в обществе откладывается на какое-то время и усугубляется.

Не факт, что новая власть будет более демократичной, чем старая. Такое может быть. Но в любом случае какие-то сдвиги в обществе произойдут. Но этот кризис, который сейчас в Беларуси, если будет затягиваться, это тоже может иметь свои последствия. Ведь ничего бы этого не было, если бы были честные выборы, честный подсчёт голосов.

Если историей поинтересоваться и посмотреть, в какие эпохи в разных странах приходили к власти какие правители, то мы можем увидеть, что люди, которые не хотели власти, будь то король, являвшийся 3-м или 4-м наследником, которого наградили короной, президенты или правители стран, которые не хотели ими быть, но им говорили «Ну, надо, будь нашим лидером», как правило, такие лидеры более мягкие, демократичные. Взять даже нашу Софию Слуцкую. Ведь она стала управляющей города до брака с Радзивиллом, на неё легла вся ответственность за управление городом Слуцком. Её родители умерли в детстве, она вообще никаким боком не должна была править Слуцким княжеством, но так получилось, что она им правила и вошла в историю как очень честный человек, благочестивый, который помогал бедным, давал деньги на поддержание храмов. И это в истории, как правило, работает всегда: правитель, который не хотел быть правителем, но им стал, показывал себя с наилучшей стороны для общества.

***

Напоследок хотелось бы сказать всем: спасибо за внимание, благополучия вашему дому, успехов вам и достатка, мира и спокойствия. Желаю всем, чтобы эта ситуация побыстрее «рассосалась» самым наилучшим образом, и мы впоследствии будем жить в свободной, счастливой, демократической Беларуси, где будут уважаться права, свободы, где все люди будут равны перед законом и перед своей совестью будут честны. Может, ещё с вами когда-нибудь поговорим!"