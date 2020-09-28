В Копыльском районе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Audi. Погибли три человека

Три человека погибли, ещё два получили травмы в аварии, которая произошла днём 27 сентября в Копыльском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным следствия, 34-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал по трассе Р43 Граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Вблизи деревни Киевичи он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Audi А6, которым управлял 39-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя, а также 61-летний пассажир Audi от полученных травм умерли на месте происшествия. Ещё два человека — 21-летний пассажир Audi и 21-летняя пассажирка Mitsubishi — с различными ранениями доставлены в больницу.

Установлено, что в автомобиле Mitsubishi правое переднее колесо отличалось по размеру, рисунку и типу протектора от остальных, что могло стать причиной потери курсовой устойчивости. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть трех лиц).