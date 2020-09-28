«Долой царя», брутальные задержания и марш до Уручья. 50-й день протестов в фото и видео

В пятидесятый день протестов и седьмое подряд протестное воскресенье (если не считать день выборов) демонстранты отказались от привычного маршрута. Они не пытались дойти до Дворца независимости, а от стелы «Минск — город-герой» двинулись по проспекту Машерова, улице Богдановича, затем — Сурганова, вышли на проспект Независимости и по нему дошли аж до Уручья.

Нынешняя акция протеста называлась «Народной инаугурацией настоящего президента». О том, как она прошла, — в фото и видео TUT. BY. Спецтехника и силовики с утра заняли подходы к ключевым точкам Минска (особенно много спецтехники было у Дворца независимости), центральные площади оцепили, как и площадку возле стелы на проспекте Победителей. Торговые центры Galleria Minsk, «Замок», «Корона» на Кальварийской, «Столица» объявили, что не будут работать. К трем часам дня традиционно отключился мобильный интернет. Не работали некоторые станции метро. Протестующие приезжали сразу в центр — на транспорте или на автомобилях — или шли пешком небольшими группами без символики. Большими колоннами, как в первые протестные воскресенья, никто из спальных районов не выходил, опасаясь задержаний.

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Задерживать людей стали сразу же. К примеру, еще до 14.00 у ТЦ «Галерея Минск» задержали мужчину с букетом красных и белых цветов.

Возле гостиницы «Юбилейная» собралось несколько сотен человек — подъехало около 20 бусов, многих увели или даже унесли неизвестные в черном и в балаклавах. Часть людей разбежались, остальные по другой стороне проспекта Победителей продолжили движение к стеле.

Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Победителей, достали флаги и плакаты — к стеле подошло несколько тысяч участников акции. Вторая колонна подтянулась к монументу по проспекту Машерова со стороны Комаровки, третья спустилась по Заславской.

У стелы из мегафона звучала песня «Саня останется с нами» и предупреждение МВД о том, что люди нарушают закон о массовых мероприятиях. Но барабанщики на платформе (регулярные участники акций) заглушили музыку из динамиков.

Помимо креативных плакатов и костюмов, участники воскресной акции отметились и забавным перформансом. Человек с усами и короной на голове (это была девушка) бросал неизвестному человеку в балаклаве и защитной экипировке предмет, похожий на дубинку. Тот (тоже девушка) с радостью его подбирал и в зубах нес обратно хозяину («неизвестный в балаклаве» был на поводке).

Так выглядела колонна с высоты в районе «Белой вежи».

А это таймлапс с колонной протестующих на проспекте Машерова.

Дойдя по улице Сурганова до проспекта Независимости, протестующие неожиданно для силовиков повернули налево и пошли в сторону Уручья. Движение по этому участку проспекта не перекрывали — образовалась пробка, однако демонстранты расступились и дали проехать машине скорой помощи. Несмотря на многочисленные задержания, перекрытые улицы и плохую погоду, на акцию протеста в Минске вышло несколько десятков тысяч человек. Внушительнее всего колонна демонстрантов выглядела на проспекте Независимости на участке между Парком Челюскинцев и станцией метро «Восток», на проспекте Машерова и улице Сурганова. У Национальной библиотеки колонна разделилась, часть пошла дальше по проспекту Независимости, часть свернула на Филимонова. По проспекту Независимости демонстранты дошли до станции метро «Уручье». Когда люди расходились небольшими группами, их стали задерживать. Станция метро оказалась закрыта. Несколько человек задержали в «Додо Пицца» в Уручье.

Сегодня минчане угощали участников акции протеста молоком (!), морсом, печеньем и яблоками, а также бесплатно развозили по домам от станций метро «Уручье» и «Восток».

Акции протеста в воскресенье прошли в Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске (там же отметили и областные «Дожинки»), Жодино, Бобруйске, Барановичах, Лиде, Жабинке. Они были немногочисленными, протестующих разгоняли и задерживали. В Гомеле и Могилеве по отношению к митингующим применялись спецсредства. В МВД заявили, что на акциях по всей стране 27 сентября задержано не более 200 человек, сообщают госСМИ. Правозащитники собрали сведения о 260 задержанных (некоторых уже отпустили).

Фото: Дмитрий Брушко / Фото: Ольга Шукайло / Фото: Вадим Замировский / Фото: Дарья Бурякина / TUT. BY