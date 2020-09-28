Читатель «Кур'ера» поблагодарил за более крупный шрифт в газете. Нам важно ваше мнение

С прошлого номера газеты «Кур'ер» мы увеличили основной шрифт в газете и попросили читателей сообщить нам, удобнее ли стало читать. Очень приятно было получить положительные отзывы!

Читатель Александр, позвонив в редакцию, сказал:

Реклама

«Давно выписываем вашу газету. Хотели бы поблагодарить за более крупный шрифт. Молодым-то оно, может, было и ничего (с мелким шрифтом), а вот для нас, более пожилых, сейчас намного легче стало читать».

ПИШИТЕ. Дорогие читатели, мы всегда рады, когда вы нам звоните, рассказываете новости, делитесь мнением и даже иногда указываете на недочёты. Мы ждём ваших звонков в будние дни с 10 до 16 часов по телефону (8 1 795) 2 05 05.