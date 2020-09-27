Состав футбольного клуба «Слуцк» пополнил очередной новичок

В пятницу, 25 сентября, ФК «Слуцк» объявил о подписании нового футболиста. Состав команды пополнил защитник Артём Поникаров. Напомним, что это третье подписание новых футболистов. Ранее к команде присоедились Кирилл Алоян, Дмитрий Сасин, Илья Ращеня и Сергей Русак.

Артём Поникаров. 23 года, Санкт-Петербург. Артём начинал играть в футбольной школе «Московской заставы», затем перебрался в «Смену». Занимался горными лыжами.

Весной 2013 года Артём дебютировал в составе юношеской сборной России на международном турнире в Беларуси. Через год впервые вышел на поле в составе молодежной команды «Зенита». Выступал за молодежную команду московского «Локомотива», «Торпедо» (Москва), новороссийский «Черноморец». Играл на позиции нападающего, попробовал себя также в качестве защитника.

Дебют новичка возможен в воскресном матче против брестского «Руха».