В воскресенье, 27 сентября, состоялся матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Рух» (Брест) и ФК «Слуцк».

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на табло благодаря быстрому взятию ворот. На 11-ой минуте Всеволод Садовский (нападающий ФК «Рух») отличился точным ударом с границ штрафной площади, голевая передача на счету у второго форварда команды — Евгения Шевченко. На 35-ой минуте футболисты «Руха» удвоили своё преимущество. В этот раз голом отличился Олег Никифоренко (нападающий ФК «Рух»). Форвард получил пас от полузащитника Владислава Васильева, развернулся, и так же, практически с границ штрафной площади, отправил мяч в ворота Бориса Панкратова (вратаря «Слуцка»). Больше забитых голов в первом тайме не было, ФК «Рух» ведёт со счётом 2:0.

Во втором тайме хозяева поля владели игровым преимуществом и забили ещё три мяча в концовке встречи. На 85-ой минуте матча нападающий хозяев Егор Богомольский, выйдя на замену, отправил мяч в сетку ворот с передачи Артёма Концевого. На 89-ой минуте матча форвард «Руха» Егор Богомольский забил четвёртый мяч головой с розыгрыша штрафного удара. Восклицательный знак в этом футбольном матче поставил полузащитник Артём Концевой, забив пятый мяч уже в компенсированное время с аккуратной передачи одноклубника Дениса Гречихо. Итог: ФК «Рух» уничтожил случчан на своём поле со счётом 5:0.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился с тринадцатого места на четырнадцатое (зона переходных матчей). У случчан всё так же 21 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на тринадцатой строчке (ФК «Городея»), составляет ноль очков — у «сахарных» футбольных коллективов по 21-ому набранному баллу.

Напомним, что у «Слуцка» есть ещё две игры в запасе против брестского «Динамо» и против столичного «Энергетика-БГУ».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.67 — в матче не сыграл.