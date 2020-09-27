Топ-8 необычных привычек животных, которые часто ставят нас в тупик

Всё ли мы знаем о наших питомцах? Редакция TAM. BY собрала восемь частых вопросов «почему», чтобы узнать: что скрывается за странным поведением четверолапых на самом деле.

1. Почему кошки отказываются пить из своей миски

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Одна из самых больших странностей пушистых — упрямое игнорирование подготовленной в миске водички. Только если кошка похлебала из забытой на столе кружки или даже унитаза, не спешите ругать: это простая осторожность не «отравиться».

Как и тысячелетия назад, кошки остаются хищниками и редко соглашаются пить в том же месте, где недавно обедали. В дикой природе это объясняется тем, что в месте охоты вода может быть загрязнена недавно пойманной добычей.

Вторая причина — редкая смена стаканчика для воды. Спустя время ёмкость изнутри покрывается шерстью, пылью, жиром — и животному просто не хочется пользоваться грязной посудой. Помните про чистоплотность питомца и чаще мойте миску.

2. Почему собаки наклоняют голову, когда слушают

Существует несколько теорий. Некоторые психологи убеждены, что так проявляется интерес при виде чего-то нового (собака прислушивается, «изучает» под другим углом). Другие специалисты считают: умиляющий наклон головы появляется в случаях, когда пёс очень сосредоточен на языке тела человека и ждёт конкретной команды.

3. Почему кошки выбирают коробки

Кажется, кошачья любовь к ящичкам пробуждается с первого взгляда: как и любая тесная полость, коробка кажется уютным и надёжным убежищем для отдыха и наблюдения за территорией. Обратите внимание, что больше всего вызывают интерес картонные коробки (от бытовой техники, например), поскольку в них прекрасно сохраняется тепло.

4. Почему попугаи повторяют за нами

Запоминать и повторять человеческую речь могут около 40 видов попугаев, среди которых — амазоны, ара, какаду, кольчатые. Часто люди заводят озорных волнистых попугайчиков, которые хоть и не копируют человеческий тембр в точности, но могут имитировать слова и целые предложения.

В природе птицы — не только попугаи — подражают чужим звукам при поиске пары, отпугивании чужаков, общении с сородичами. Попадая в новую семью, птичка старается наладить контакт с хозяином путём коммуникации, ведь попугаи просто не переносят одиночества и готовы приспосабливаться к новым условиям.

5. Почему кошки скидывают предметы

Наверное, это самая вредная причина разбитых чашек, декоративных ваз и экранов смартфонов. Кстати, если хвостатый сбрасывает вещь со стола, не списывайте на неуклюжесть или бесстыдство. На самом деле кошки аккуратны в движениях, а вызывающими поступками лишь просят внимания. Либо проверяют предмет на роль шарика или «мышки» для игры.

6. Почему собаки воют по ночам

Иногда хозяева жалуются на собачьи концерты с воем, мешающим спать соседям и домочадцам. Учёные пока точно не определили, в чём причина ночного пения, но собаководы нашли ряд закономерностей. Так, пёс может выть из-за плохого самочувствия, жажды, голода, страха, тоски по кому-либо. Завывания стали регулярными — есть повод отправиться в клинику или пригласить ветеринара домой.

7. Почему хомяки бегают в колесе

Вернёмся к инстинктам. На воле дикие хомяки много бегают в поисках пищи, а также для укрытия от хищных птиц и животных. Одомашненным хомячкам эти навыки не нужны, но инстинктам не прикажешь: вот и приходится расходовать энергию в колесе, чтобы не быть «съеденным». Известно, что взрослый хомяк способен пробежать до 12 километров за ночь!

8. Почему кошки «топчут» на месте

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, воду и кошачье «топтание». Зоологи и ветеринары называют ласковую привычку «молочным шагом», так как рефлекс напоминает движения детства — при кормлении матерью. По этой же причине нередко можно услышать от питомца едва слышное причмокивание или заметить обильное слюноотделение.

Чем раньше котёнок остался без матери, тем больше вероятность приобретения этой привычки. Так что если любимец «топчет» вас с характерным мурлыканьем, то однозначно проявляет доверие и неподдельную привязанность — словно к матери-кошке.

Фото носят иллюстративный характер. Источник: unsplash.com