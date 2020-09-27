Школьник плохо учится, медленно делает домашнюю работу, родители злятся, учителя разводят руками и не понимают, что делать. Распространенная ситуация, не правда ли? Конечно, причин здесь может быть много: ребенок невнимательный или просто ленится, или пропустил урок и не понял тему. Но есть менее очевидная, но важная проблема. О ней рассказывает блогер, преподаватель и психолог Наталья Вечерина.

Ребенок принес плохую оценку? Что для нас это означает? Он не понял тему, не выучил материал, прослушал. Но есть и еще одна проблема. И связана она напрямую с чтением. Ребенок читает, но не понимает, чего от него хотят, поэтому не может правильно выполнить упражнение. Он не может сориентироваться в тексте, выделить главное и второстепенное, представить последовательность выполнения. Часто к этому примешивается и неумение идти по намеченному пути. Сделал шаг, потом пропустил действие. Неумение работать с заданием, с текстом — это одна из распространенных и неочевидных причин плохой успеваемости в начальной школе.

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Это уже не о содержании предметов. Это об уровне читательской грамотности, который влияет на оценки независимо от того, математика это, русский язык, окружающий мир или что-то другое. Это умение работать с информацией, понимать прочитанное, делать выводы, строить алгоритм действий и идти по нему. Это об умении работать с текстовым материалом. Хорошая новость: это навык и его можно и нужно развивать у маленьких учеников.

Для работы вам понадобятся:

текстовыделитель;

простой карандаш;

терпение;

время.

Учимся работать с текстом

Главные задачи:

учимся находить и прояснять незнакомые слова; учимся работать со словарем; учимся выделять главное в тексте; создаем привычку работать с текстом (выделять, подчеркивать, возвращаться к прочитанному).

Для начала лучше взять текст небольшого формата. Пусть в нем будет два или три абзаца. Важное условие — текст должен быть осмысленно завершенный. Пусть ребенок прочитает текст. Если быстро устает, дайте ему возможность сэкономить силы и прочитать про себя.

Какие слова в тексте непонятны? Попросите ребенка подчеркнуть их, объясните значения. Пусть он сам объяснит смысл некоторых слов. Так вы сможете разбираться, правильно ли он понимает их значение. Часть слов можно поискать в словаре. Словарь вообще должен стать одной из настольных книг школьника. Задайте ребенку несколько вопросов по прочитанному. Попросите выделить текстовыделителем ответы на вопросы.

Дополнительная информация

По статистике дети могут не понимать около 50% слов в текстах. Неразвитый словарный запас — беда наших детей. При, казалось бы, широком кругозоре им остается непонятна суть значений, явлений, событий. Одного непонятого слова достаточно, чтобы и весь текст остался непонятым. Важно научить ребенка выявлять и прояснять значения того, что неясно.

Словарь необходим для работы. Можно ли просто найти информацию в интернете? Можно. Взрослому. Так как у него есть понимание, какая информация считается достоверной, а какая — на уровне обывателя. У ребенка такого понимания нет, его нужно формировать, учить оценивать и выбирать источники. В начальной школе ребенку лучше использовать готовые проверенные издания.

Трудными для понимания являются абстрактные слова. На это нужно обратить внимание при чтении текстов. И намеренно спросить значения этих слов, их смысл. Для детей с дислексией — это вдвойне важный пункт в работе над текстом. «Будто», «другие», «вдоль» — такой список можно найти в книге Р. Дейвса «Дар дислексии».

Что делать, если ребенку непонятно слово? Хороши все средства: от простого рассказа до использования дополнительной литературы и интернета. Закрепить значение помогает рисование понятий, создание аппликаций и поделок. У абстракции появляется образ, материальная и вполне понятная составляющая. Такой прием применяют и в работе с детьми-дислектиками. Непонятно значение? Проясняем его, объясняем своими словами, а потом лепим, мастерим, рисуем.

Учимся работать с заданиями

Главные задачи:

учимся при чтении выделять непонятные слова, находить их значения;

учимся понимать и формулировать задание своими словами, сверяясь с оригиналом;

учимся формировать алгоритм действий, работать по намеченному плану.

Алгоритм:

Ребенок читает задание. Непонятные слова подчеркивает карандашом. Проясняет значения непонятных слов. Читает задание еще раз. Объясняет задание своими словами. Формулирует сам алгоритм действий. Составляет вместе со взрослым итоговый алгоритм действий. Выполняет задание, сверяясь с алгоритмом.

Дополнительная информация

Задание считается понятым, когда ребенок может сформулировать его своими словами, рассказать другому. Это один из способов самопроверки, который применяется и во взрослой жизни. Если вы хотите убедиться, что все сказанное вами услышано верно, попросите повторить собеседника то, что вы сказали, но своими словами. Результат может вас удивить.

Составить алгоритм действий самостоятельно изначально может быть сложным и даже непосильным действием. Тут необходима помощь взрослого. Поэтому даем ребенку попробовать и выводим итоговый план вместе. Алгоритм лучше запечатлеть на бумаге в виде схемы, мелких шажков, с которыми можно сверяться. Особенно такие схемы-рисунки нужны для детей с рассеянным вниманием. Это помогает дойти до конца и не запутаться.

На чем часто сосредоточено наше внимание при обучении ребенка чтению? Как правило, на скорости. А ведь умение работать с текстом — вопрос не менее важный. Читать быстро — хорошо. Однако конечная цель чтения — понимание прочитанного. Умение извлекать информацию, ориентироваться в задании — важный навык, который пригодится ребенку на протяжении всей школьной жизни.