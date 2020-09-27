Происшествия на выходных: Армения и Азербайджан начали боевые действия

В Нагорном Карабахе возобновился военный конфликт
В воскресенье 27 сентября Армения и Азербайджан снова начали боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации и эскалации насилия. Утром представители Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан стрелял в их населённые пункты из систем залпового огня «Град». Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что войска Азербайджана наступают на Нагорный Карабах.
Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что вооруженные силы Армении «осуществили масштабные провокации», обстреляв села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне. В связи с этим в Баку приняли решение о проведении контрнаступательной операции.
В Армении из-за обострения в Карабахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. О таких же мерах заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. В Азербайджане в свою очередь сказали, что не видят необходимости во всеобщей мобилизации, поскольку армия страны укомплектована. Позднее парламент Азербайджана также принял решение о вводе военного положения в ряде регионов страны.
Уже есть погибшие и раненые, как среди военных, так и среди мирных жителей. А президент Турции Эрдоган пообещал выступить в конфликте на стороне Азербайджана. Медуза
В городах Беларуси снова прошли протестные маршиВ субботу протестные мероприятия прошли в Минске. Утро началось с пробежки в парке Дружбы народов, которая закончилась задержаниями. В 14 часов стартовал традиционный женский марш, тоже с задержаниями. Также были доставлены в РУВД журналисты, в том числе и портала TUT.BY. Большинство из них выпустили.
В воскресенье 27 сентября в очередной раз прошли протестные марши в разных городах Беларуси. Были задержания, в том числе жёсткие. В Минске протестующие прошли от стелы по проспекту Машерова-улицам Богдановича-Сурганова и проспекту Независимости в сторону Уручья. Были закрыты некоторые станции метро. Также протесты с задержаниями прошли в Лиде, Бресте, Гомеле, Гродно, Жодино, Могилёве и Витебске. В Гомеле сообщалось, что силовики применили спецсредства, в том числе газ. Слышны были выстрелы. TUT.BY
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