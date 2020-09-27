Происшествия на выходных: Армения и Азербайджан начали боевые действия

В Нагорном Карабахе возобновился военный конфликт

В воскресенье 27 сентября Армения и Азербайджан снова начали боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации и эскалации насилия. Утром представители Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан стрелял в их населённые пункты из систем залпового огня «Град». Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что войска Азербайджана наступают на Нагорный Карабах.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что вооруженные силы Армении «осуществили масштабные провокации», обстреляв села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне. В связи с этим в Баку приняли решение о проведении контрнаступательной операции.

В Армении из-за обострения в Карабахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. О таких же мерах заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. В Азербайджане в свою очередь сказали, что не видят необходимости во всеобщей мобилизации, поскольку армия страны укомплектована. Позднее парламент Азербайджана также принял решение о вводе военного положения в ряде регионов страны.

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Уже есть погибшие и раненые, как среди военных, так и среди мирных жителей. А президент Турции Эрдоган пообещал выступить в конфликте на стороне Азербайджана. Медуза

В городах Беларуси снова прошли протестные марши

В субботу протестные мероприятия. Утро началось с пробежки в парке Дружбы народов, которая закончилась задержаниями. В 14 часов стартовал традиционный женский марш, тоже с задержаниями. Также были доставлены в РУВД журналисты, в том числе и портала TUT.BY. Большинство из них выпустили.

В воскресенье 27 сентября в очередной раз прошли протестные марши в разных городах Беларуси. Были задержания, в том числе жёсткие. В Минске протестующие прошли от стелы по проспекту Машерова-улицам Богдановича-Сурганова и проспекту Независимости в сторону Уручья. Были закрыты некоторые станции метро. Также протесты с задержаниями прошли в Лиде, Бресте, Гомеле, Гродно, Жодино, Могилёве и Витебске. В Гомеле сообщалось, что силовики применили спецсредства, в том числе газ. Слышны были выстрелы. TUT.BY

В Харьковской области вечером в пятницу разбился самолёт

Под Барановичами столкнулись фура и легковушка. Три человека погибли





В Речице мальчик застрял в решётке отмостки

В Могилёве на пожаре спасены 3 человека

В Харьковской области вечером 25 сентября разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Он выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета ВВС Украины. Катастрофа произошла при заходе самолета на посадку в городе Чугуев. Ан-26 упал на 530 километре трассы Киев — Харьков рядом с дорогой. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Из них 25 разбились в самолете, один умер в больнице. Один человек выжил, он находился в состоянии средней тяжести.На трассе в Барановичском районе 26 сентября около часа ночи 35-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру под управлением 24-летнего мужчины. Водитель «Ауди» и его пассажиры (45-летняя женщина и 31-летний мужчина) умерли на месте. Водитель фуры не пострадал.В субботу вечером в Речице 9-летний мальчик застрял в решётке отмостки здания. Его левая нога оказалась зажата между прутьями. Спасатели приехали и деблокировали ногу ребёнка. В медицинской помощи мальчик не нуждается.В ночь с субботы на воскресенье в Могилёве случился пожар в квартире на первом этаже 2-этажного дома. Хозяйки не было дома. Пожарные спасли семью из трёх человек из квартиры на втором этаже. Пожар потушен. Его причина устанавливается.