В субботу, 26 сентября, стало известно об очередном переносе матча 23-его тура чемпионата Беларуси между ФК «Энергетик-БГУ» (Минск) — ФК «Слуцк».

В первый раз футбольная встреча была перенесена с 13 на 30 сентября. Просьба перенести матч вызвана тем, что три игрока «Энергетика-БГУ» — Артем Макавчик, Александр Свирепа и Даниил Мирошников находились в расположении молодежной сборной Беларуси в Португалии. Напомним, что встречу с командой этой страны в квалификации ЧЕ-2021 перенесли из-за коронавируса у ряда представителей нашей «молодежки».

Очередная причина переноса матча связана с ходатайством гостей, которые 2 октября должны играть в матче Кубка Беларуси. Об этом сообщил новостной портал football.by.

Таким образом, после матча с брестским «Рухом», ФК «Слуцк» сыграет в 1/8 Кубка Беларуси против солигорского «Шахтёра». Матч должен быть сыгран 2 октября.