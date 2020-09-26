УВД про подростка Тимура Мицкевича: Он опроверг слухи о своём избиении силовиками

Текст с сайта УВД Миноблисполкома «Кур'ер» приводит полностью:

«На многих интернет-ресурсах прошла информация о том, что в реанимации 3-й детской больницы Минска лежит 17-летний Тимур Мицкевич. Туда его доставили из Партизанского РУВД после задержания 12 августа в районе Каменной Горки. Парень был в медикаментозной коме, был сильно избит.

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Историю, как его якобы истязали силовики, пересказывали друг другу и приукрашали все новыми «вопиющими» деталями. Доходило до того, что речь шла о якобы изнасиловании. Сам подросток, правда, такой популярности не выдержал. Записал даже видео обращение, где опроверг все эти фейки: «Я, Мицкевич Тимур Расимович, действительно нахожусь в больнице. Попал я сюда с повышенным давлением. Прошу не распускать фейки о моём здоровье. Да, действительно под конвоем, но ребята не звери — адекватные».

Это, конечно, многим не понравилось. И вот теперь новая волна инсинуаций. Тимур Мицкевич пропал из больницы. Сразу же появились версии, одна страшнее другой. Но только вот установлено, что он самостоятельно покинул больницу, где находился на лечении. Это подтверждается видео с камер наблюдения.

Кстати, он проходит подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по массовым беспорядкам. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения несовершеннолетнего".

Что пишут о ситуации вокруг 17-летнего Тимура СМИ

История 16-летнего Тимура (сейчас ему 17 лет) стала известна в середине августа. Подростка задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а на следующий день из РУВД Партизанского района Минска привезли в 3-ю детскую больницу. Некоторое время парень был в медикаментозной коме, из РУВД его доставили с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.

3 сентября стало известно, что подростка задержали и отвезли на допрос в рамках дела по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). СК заявил, что подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооружённому нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. По данным ведомства, молодой человек есть на записях камер видеонаблюдения на улице Притыцкого 10 августа, где проходили акции протеста.

В этот же день в СК молодому человеку стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провёл в реанимации, 8 сентября его перевели в обычную палату — и в тот же день он исчез. По данным родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился у 2-й городской детской клинической больницы (ул. Нарочанская, д. 17) с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.

В телеграм-канале МВД «Разыскивает милиция» появилось сообщение о поиске Тимура. В нём говорилось, что парень является подозреваемым в рамках возбуждённого уголовного дела по массовым беспорядкам.

24 сентября умерла Татьяна Николаевна, мама 17-летнего Тимура. Женщине было 44 года, в семье — девять детей, только двое из них совершеннолетние. Родные не хотят делать публичными подробности трагедии, но уточнили, что мама продолжительное время болела.

Где сейчас находится Тимур, по-прежнему неизвестно.