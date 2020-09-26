«Я их закатываю и даже замораживаю». Случчанка похвалилась перцами-гигантами, которые вырастила на своём участке

Наши читатели продолжают присылать нам фотографии своего чудо-урожая. В этот раз Татьяна Шалыгина, жительница агрогородка Весея, похвалилась перцами-гигантами, которые она вырастила на своём участке.

«Я живу в агрогородке Весея в своём доме, — написала Татьяна на конкурс. — Имеется достаточно большой участок. На участке есть теплица. Практически всю жизнь занимаюсь выращиванием томатов, перцев, огурцов, картофеля и т. д. В теплице выращиваю томаты и перцы. В прошлом году выращивала баклажаны.

Семена перцев собираю из своего же урожая. Ранней весной семена проращиваю, затем уже пророщенные семена рассаживаю в баночки. В апреле высаживаю подросшие перчики в теплицу.

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В течение всего сезона удобряю и обрабатываю от фитофторы. Пасынкую и подвязываю кустики, потому что от больших плодов обламываются ветки. В этом году урожай очень порадовал, перцы выросли по 300−400 граммов, а некоторые плоды достигали длины 27 см. Очень вкусные и сладкие.

Вся наша семья любит перцы — и муж, и дети, и внуки. Я перцы закатываю и даже замораживаю. Ни одного перчика никогда не пропадает".

Партнёр конкурса

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