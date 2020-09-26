«Я их закатываю и даже замораживаю». Случчанка похвалилась перцами-гигантами, которые вырастила на своём участке

Наши читатели продолжают присылать нам фотографии своего чудо-урожая. В этот раз Татьяна Шалыгина, жительница агрогородка Весея, похвалилась перцами-гигантами, которые она вырастила на своём участке.
«Я живу в агрогородке Весея в своём доме, — написала Татьяна на конкурс. — Имеется достаточно большой участок. На участке есть теплица. Практически всю жизнь занимаюсь выращиванием томатов, перцев, огурцов, картофеля
Семена перцев собираю из своего же урожая. Ранней весной семена проращиваю, затем уже пророщенные семена рассаживаю в баночки. В апреле высаживаю подросшие перчики в теплицу.
В течение всего сезона удобряю и обрабатываю от фитофторы. Пасынкую и подвязываю кустики, потому что от больших плодов обламываются ветки.В этом году урожай очень порадовал, перцы выросли по 300−400 граммов, а некоторые плоды достигали длины 27 см. Очень вкусные и сладкие.
Вся наша семья любит перцы — и муж, и дети, и внуки. Я перцы закатываю и даже замораживаю. Ни одного перчика никогда не пропадает".
Партнёр конкурса
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