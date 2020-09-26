Эхо недели: инаугурация без анонса и «спасение» флага в Слуцке

На этой неделе в Беларуси прошла инаугурация, а следом за ней — протесты с задержаниями. В Слуцке же спасатели снимали с высоты флаг, а врачи и педагоги рассказывали, что предпринимают для защиты людей от вирусов.

Политика

Вслед за Юрием Корзуном ещё один шахтёр из Солигорска отказался подниматься из шахты на поверхность в знак протеста. Его зовут Олег Кудёлка. Он передал на поверхность записку, что присоединяется к стачке и требует выполнить условия стачкома.

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В Слуцке спасатели сняли бело-красно-белый флаг, который висел между домами на Чехова. Задействовали автовышку.

В Минске 23 сентября неожиданно для многих Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония не анонсировалась, прямой трансляции по республиканскому ТВ тоже не было. Сюрпризом инаугурация стала даже для приглашённых туда сестёр Груздевых.

В ответ на это событие в стране вспыхнули протесты. Демонстрантов задерживали, журналисты заметили минимум троих пострадавших. Силовики использовали водомёты. Всего в Беларуси в этот день задержали на акциях, по информации МВД, 364 человека. После инаугурации ряд стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом. Главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича посадили в СИЗО. Он — подозреваемый по делу о клевете. Свой выход из сложившейся ситуации предложил новый митрополит. Он считает, что помогут трёхдневный пост и молитва.

Экономика

Главы бизнес-союзов признались журналистам, что в последнее время власть не идёт с ними на диалог. По их словам, чиновники лишь имитируют диалог, не обсуждают важные вопросы, а все попытки либерализации прекращены.

Чтобы пополнить бюджет, Министерство финансов предложило увеличить акцизы на сигареты и алкоголь, а также поднять некоторые налоги.

Коронавирус

Продолжается ситуация с заболевшими коронавирусом в 13-й школе. Санслужба Слуцка рассказала, что там проводилось расследование. Позже в больнице сказали, что в школе коронавирус подтвердился у 7-ми человек, в том числе одного ученика. На следующий день это число увеличилось.

«Кур'ер» выяснял, какие меры принимают для защиты от вирусов в других школах Слуцка.

Главврач Слуцкой больницы озвучил два главных правила, которые нужно соблюдать во вторую волну коронавируса. И отметил, что из-за того, что врачи заняты «ковидными» больными, в районе выросло количество запущенных форм рака.

Слуцкая больница ввела новую услугу «Определение антител к SARS-CoV-2». Она стоит 41,95 рубля. Анализ делают в кабинете 107 взрослой поликлиники. Для этого нужно предъявить документ об оплате.

О других вирусах: в Слуцке начали платно прививать против гриппа. Вакцина стоит 10 рублей 12 копеек, но есть льготники, для которых она бесплатна. Прививки делают во взрослой поликлинике. Перед этим нужно побывать у участкового врача, чтобы он исключил противопоказания.

Происшествия

Вечером в воскресенье 20 сентября на трассе под Слуцком погиб 37-летний мужчина на скутере. Его сбил 36-летний водитель «Вольво».

Люди

Жительница Слуцка Наталья Мельчикова рассказала, как заболела коронавирусом. Ей позвонили сказали: «Доброе утро, у вас COVID-19! Где вы?»

В городе и районе

Есть и хорошие новости. Команда из Слуцка «Метеор» стала чемпионом страны по мотоболу. Ещё одна хорошая новость: на входе в «Виленский» магазин сделали пандус, а рядом с дрожжевым заводом — пешеходную дорожку.

На Слуцком железнодорожном вокзале провели учения. Отрабатывали ситуацию, когда бомба попадает в поезд.

Почитать и посмотреть

На сайте «Кур'ера» читатели активно делятся своим мнением в рубрике «Народные новости». Вот, например, Варлен Лучниковский рассуждает о механизме достижения абсолютной власти.

Интересные, хотя и не очень весёлые истории произошли с некоторыми случчанами на этой неделе. Пожилая пара в лесу собирала грибы, и муж потерялся. Его искали МЧС, лесники и милиционеры, но оказалось, что он вышел из леса сам.

Если вы устали от политики, коронавируса и вообще от рабочей недели, поднять настроение сможет изысканный и сытный салат по рецепту знаменитого повара Гордона Рамзи. Его можно приготовить из продуктов, которые продаются в обычных слуцких магазинах.