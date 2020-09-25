Ожоги 84% тела, включая дыхательные пути… Умер мужчина, совершивший акт самосожжения в Смолевичах

Умер 36-летний мужчина, который облил себя бензином и поджёг в Смолевичах. Он находился в тяжёлом состоянии и скончался ночью 25 сентября. Эту информацию TUT. BY подтвердили в больнице скорой медицинской помощи, где располагается Республиканский ожоговый центр.

Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги 84% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер.

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Напомним, в субботу, 19 сентября, мужчину, который в Смолевичах Минской области совершил акт самосожжения, госпитализировали в Республиканский ожоговый центр.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджёг. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.

Позже стала известна личность мужчины. Это житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала «Наша Ніва». Родственники говорили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь. В последнее время он так себя вёл, что его мать просила участкового, чтобы его забрали и положили снова в Новинки.