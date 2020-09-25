Какие два самых важных совета по коронавирусу дал главврач Слуцкой больницы

Сейчас самое главное — носить маски во всех местах массовых скоплений людей, особенно в закрытых помещениях, а также измерять температуру. Об этом рассказал «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

«Обязательно ношение масок при посещении торговых точек, пунктов общественного питания, а также в общественном транспорте, даже как «Отче наш», — сказал Олег Лесников.

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Ещё он дал такой совет: «Каждому человеку перед выходом на работу, особенно если он трудится в большом коллективе, где люди тесно общаются между собой, несложно измерить температуру. Иногда первым проявлением любой вирусной инфекции является повышение температуры тела. Если повышена, значит, лучше не пойти на работу, а обратиться к врачу».

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Слуцке и районе по коронавирусу сложная — пошла вторая волна. На прошлой неделе стало известно о вспышке COVID-19 в СШ № 13. Но карантин не ввели.

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