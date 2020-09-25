На рынке много брокколи, помидоров, разнообразных грибов (маслят, лисичек, белых, подберёзовиков), есть клюква, заготовки из щавеля, перца. Появились тыквенные семечки, сушёная мята, бергамот, а кабачков стало меньше. Цены на гранат варьируют от 6 до 9 рублей. Цены указаны по состоянию на 24 сентября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
  • Цветная капуста — 2 рубля
  • Пекинская капуста — 1,8 рубля
  • Помидоры — 1,5−2 рубля
  • Баклажаны — 1 рубль
  • Морковь — 0,4−0,9 рубля
  • Свёкла свежая — 0,5 рубля
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Сладкий перец — 2−3,5 рубля
  • Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
  • Редис — 1,3 рубля (за 1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля (ведёрко)
  • Плоды шиповника -2 рубля (за 1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
  • Щавель консервированный — 2,5 рубля (за 0,5 литра).

Фрукты

  • Арбуз — 1,6−2 рубля
  • Дыня — 1,5−2,8 рубля
  • Ананас — 2−3 рубля (1 штука)
  • Гранат — 6−9 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки — 2 рубля, домашние — 0,8 рубля (1 кг)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)
  • Груши — 1,5 рубля, домашние — 1−1,5 рубля (за 1 кг)
  • Чернослив — 2,5 рубля
  • Ежевика — 2,5 рубля (за 1 литр)
  • Клюква — 5 рублей (за 1 литр)
  • Виноград — 2,5−5 рублей
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)
  • Крыжовник — 6 рублей (за 3 литра)
  • Белая (красная) смородина или поречка — 1,2 рубля (за 1 литр)
  • Алыча — 1 рубль (за 1 литр)
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 2−3 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 5 рублей
  • Фундук — 15 рублей
  • Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 0,5 рубля.

Грибы

  • Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)
  • Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)
  • Боровик — 6 рублей (за 1 кг).

Саженцы

  • Клубника — 2 рубля (штука)
  • Бегония — 5 рублей (1 куст)
  • Цинерария — 1 рубль (1 куст)
  • Катарантус — 1 рубль (1 куст)
  • Лук-севок — 5 рублей (за 1 кг).

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Приправы для засолки, консервирования: пучок хрена плюс укроп — 0,5 рубля
  • Горчица в зёрнах — 5 рублей (300 граммов).

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