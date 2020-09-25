На рынке много брокколи, помидоров, разнообразных грибов (маслят, лисичек, белых, подберёзовиков), есть клюква, заготовки из щавеля, перца. Появились тыквенные семечки, сушёная мята, бергамот, а кабачков стало меньше. Цены на гранат варьируют от 6 до 9 рублей. Цены указаны по состоянию на 24 сентября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля

Цветная капуста — 2 рубля

Пекинская капуста — 1,8 рубля

Помидоры — 1,5−2 рубля

Баклажаны — 1 рубль

Морковь — 0,4−0,9 рубля

Свёкла свежая — 0,5 рубля

Кабачки — 0,5 рубля

Сладкий перец — 2−3,5 рубля

Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг)

Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)

Редис — 1,3 рубля (за 1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля (ведёрко)

Плоды шиповника -2 рубля (за 1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)

Щавель консервированный — 2,5 рубля (за 0,5 литра).

Фрукты

Арбуз — 1,6−2 рубля

Дыня — 1,5−2,8 рубля

Ананас — 2−3 рубля (1 штука)

Гранат — 6−9 рублей

Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки — 2 рубля, домашние — 0,8 рубля (1 кг)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)

Груши — 1,5 рубля, домашние — 1−1,5 рубля (за 1 кг)

Чернослив — 2,5 рубля

Ежевика — 2,5 рубля (за 1 литр)

Клюква — 5 рублей (за 1 литр)

Виноград — 2,5−5 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)

Крыжовник — 6 рублей (за 3 литра)

Белая (красная) смородина или поречка — 1,2 рубля (за 1 литр)

Алыча — 1 рубль (за 1 литр)

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 2−3 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 5 рублей

Фундук — 15 рублей

Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 0,5 рубля.

Грибы

Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)

Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)

Боровик — 6 рублей (за 1 кг).

Саженцы

Клубника — 2 рубля (штука)

Бегония — 5 рублей (1 куст)

Цинерария — 1 рубль (1 куст)

Катарантус — 1 рубль (1 куст)

Лук-севок — 5 рублей (за 1 кг).

Приправы