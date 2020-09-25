Мнение читателя: «Ничтожный Запад… Делайте что-нибудь! Или за вас всё сделает народ!»

МИД назвал ничтожными попытки Запада в вопросе о легитимизации АГЛ. А как же быть с экспортом РБ на Запад (26%), с инвестициями (50%), импортом в РБ на 7,5 млрд долларов. Это всё тоже ничтожно или как?

Вместо того, чтобы договариваться, ехать и стучаться, какой-то детский сад.

Реклама

Если вся торговля будет постепенно сворачиваться, пострадает не Макей, страдать будет народ! Давно пора все эти амбиции засунуть во всем известное место.

Делайте что-нибудь! Или за вас всё сделает народ!

Это новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».