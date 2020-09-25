Что означает непризнание Лукашенко в мире и что будет с финансовой поддержкой со стороны Запада

Европейские страны и международные партнеры Беларуси в унисон отреагировали на шестую инаугурацию Александра Лукашенко: они заявили, что не признают его избранным президентом страны. TUT. BY разобрался, что это значит на практике.

Страны ЕС не признали инаугурацию и Лукашенко президентом Беларуси. Что это значит на практике?

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, заявил, что, по мнению Европейского союза, инаугурация и новый мандат Александра Лукашенко не имеют достаточной легитимности. В ЕС также предупредили, что в свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью. Что это будет значить на практике, пока сказать сложно. Важным шагом станет саммит глав ЕС в первых числах октября, на котором еще раз рассмотрят вопрос введения санкций против Беларуси. Возможно, речь будет идти не только об экономических, но и о политических шагах. Бывший белорусский дипломат отмечает: ключи к ответам на эти вопросы лежат преимущественно во внутриполитической ситуации в Беларуси.

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— Если принять за основу ее текущее состояние, тогда ответы будут такими: реально на практике не вижу инструментов и готовности у ЕС для фактической реализации «непризнания». Здесь следует учитывать и сам сложный механизм принятия решений внутри союза, и различные интересы стран-членов, и возможную разницу в оценках происходящего. Кейс с согласованием пакета санкций является ярким примером в подтверждение. Сами заявления о «непризнании» звучали в отношении выборов в Беларуси множество раз. Ни разу на практике это «непризнание» реализовано не было. Послы продолжали вручать грамоты, а после снятия санкций реализовывались визиты на высшем уровне. На данный момент на уровне риторики ЕС одновременно заявляет о непризнании, но и сообщает о намерениях работать с Лукашенко как с человеком, фактически контролирующим власть. Системно это ничем не отличается от ситуации предыдущих заморозок — потеплений отношений. Одновременно сейчас еще более очевидным стал геополитический фактор. В случае сохранения Лукашенко власти, выбор стратегии ЕС неизменно будет упираться в развилку: «потеря независимости/усиление влияния России» и «нужно оставлять каналы для коммуникации», — говорит бывший дипломат.

Помимо европейских стран, не признала легитимность Лукашенко и Украина. А о постановке на паузу контактов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал еще в августе.

Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси, пояснил, что на практике это в первую очередь означает «заморозку» визитов наивысшего и высокого уровней, отмену масштабных совместных мероприятий. Одно из них уже перенесено — октябрьский Форум регионов Беларуси и Украины, на котором должна была состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

— Мы предложили его перенести, потому что, если бы Форум планировался у нас, в Украине, мы бы его просто отменили. Но поскольку организатор — белорусская сторона (мероприятие должно было пройти в Гродно), мы предложили перенести его на более поздний срок из-за внутриполитической ситуации в Беларуси. Согласитесь, довольно сложно назвать стабильной ситуацию в стране, когда десятки тысяч людей уже второй месяц выходят на протесты. По моему мнению, проведение любого международного мероприятия такого масштаба, в этих условиях, выглядит проблемным. В нашем понимании подобные мероприятия не могут проходить в таких условиях, — объясняет посол Украины Игорь Кизим.

— Сразу хочу оговориться, чтобы меня опять не обвинили в якобы вмешательстве во внутренние дела вашей страны, углубление интеграции — это суверенное право Беларуси и степень интеграции зависит только от Беларуси. Но у нас есть свое понимание связанных с этим рисков для Украины и наше суверенное право делать из этого свои выводы и предпринимать адекватные действия. К сожалению, недружественная риторика в отношении Украины, которую мы слышим в последнее время от белорусских властей, это тоже плохой тренд. Я уже не говорю о том, что в этих заявлениях все чаще присутствует «переход на личности», как, например, во вчерашнем комментарии МИД Беларуси.

Европейских (и не только) послов отзовут из Минска, визиты «заморозят»?

Об этом говорить тоже пока рано. Послы стран ЕС и до и после выборов не раз осуждали массовые репрессии против оппонентов власти и участников массовых демонстраций. Они снова и снова призывают власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев. Послы также заявили, что будут ходить на все встречи с белорусскими чиновниками со списком политзаключенных Беларуси.

Дипломатическая ситуация обострялась еще и тем, что Александр Лукашенко успел упрекнуть не одну европейскую страну в руководстве белорусскими протестами.

Но все это пока не говорит о том, что послов могут отозвать. А утверждение буквально накануне инаугурации Александра Лукашенко кандидатуры Джули Фишер Комитетом по международным делам США в качестве посла США в Беларуси означает, что эту бюрократическую процедуру никто не останавливал, несмотря на происходящее в Беларуси и отношение к этому Госдепа США.

— Посол США приедет после того, как завершатся все процедуры в Вашингтоне. Других каких-то препятствий для ее приезда вроде бы и нет, — говорят в Минске.

Олег Кравченко, назначенный Лукашенко послом Беларуси в США еще в июле, уедет послом в Вашингтон, подчеркивают в Минске, сразу после завершения процедур по назначению на его нынешнюю должность замминистра нового человека.

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», считает, что дипотношения с Беларусью рвать никто не будет.

— Дипотношения не разорвут, возможно, какое-то время не будут посылать новых послов, чтобы не вручать грамоты. Поездки европейских представителей в Минск прекратятся, Лукашенко никуда не будут приглашать, — говорит Дракохруст.

Бывший дипломат считает, что страны могут просто снизить уровень дипломатического присутствия в Беларуси.

— Послов могут отозвать для консультаций, некоторыми странами может быть снижен уровень дипломатического представительства до временных поверенных — они грамоты главе государства не вручают, при этом могут отлично справляться с функциями руководителя дипмиссии. Я бы рассматривал такой шаг как возможный для наиболее радикально настроенных стран. Плюс нужно учитывать сроки ротации послов: действующий может уехать, а новый приедет только через год-два, например, — говорит бывший дипломат.

— Президент Украины может отозвать посла в любое время, и причиной этого может быть не только состояние двусторонних отношений. Но в том контексте, в котором вы ставите вопрос, могу сказать, что отзыв посла — дипломатический демарш, который означает, что в двусторонних отношениях случилось что-то крайне негативное. Вызов для консультаций, как это было летом со мной, это тоже демарш, но полный отзыв посла — это очень серьезный шаг. В истории современной дипломатии Украины, если я не ошибаюсь, это было сделано лишь один раз — в отношениях с Россией. Но надо понимать, что Россия совершила акт военной агрессии против Украины, оккупировала часть ее территории, развязала войну на Донбассе.

А что будет с финансовой поддержкой и двусторонними проектами?

Здесь, вероятнее всего, будет применена уже опробованная схема работы ЕС с Беларусью: контакты с государственными институтами будут сведены к минимуму, поддержка будет ориентироваться на частный сектор, гражданское общество и т. д.

— Концептуально новых идей по стратегии в отношении Беларуси нет. Таковой можно было бы рассматривать предложение о безвизовом режиме для граждан Беларуси, если бы не ее утопичность, — считает бывший дипломат.

— Все финансовые проекты с ЕС, которые предполагают коммуникацию с органами власти, будут заморожены. Кроме тех, в которых заинтересован сам ЕС, вроде обустройства границы и предотвращения нелегальной миграции, — считает Дракохруст.