В четверг, 24 сентября, пара пожилых случчан поехала в лес около деревни Гутница. Когда женщина насобирала грибов, она вышла к машине и долго ждала супруга. Так и не дождавшись, поехала домой на попутках. Пенсионер домой не вернулся. Родные позвонили в милицию.

Подробности происшествия «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

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Около 19 часов на поиски случчанина выехали лесники, работники МЧС и сотрудник милиции. Пенсионера искали с помощью сигнально-говорящих устройств на автомобилях — сирен и мигалок.

Жена пропавшего не поехала на поиски, поэтому службам пришлось вначале искать его машину. Когда авто обнаружили, люди из поискового отряда распределились по лесным тропинкам. Они кричали и сигналили.

В итоге пенсионер вышел в деревне Красное, соседней с Гутницей, в районе 23 часов. Он зашёл в первый попавшийся дом. Оттуда хозяева позвонили в милицию и сказали, что к ним пришёл такой-то человек.

Вся поисковая группа приехала к пенсионеру. Его забрали и подвезли к машине. Спасатели не бросили случчанина одного. Работник МЧС сел за руль его автомобиля и завёз заблудившегося домой.

К поискам готовы были подключиться и волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» (Солигорск, Слуцк), но их помощь не понадобилась, так как случчанин уже нашёлся.