Как будут оплачиваться расходы работников в служебных командировках. Новые правила

Совет Министров Беларуси вводит новшества по командировочным расходам. Изменения касаются порядка возмещения расходов по найму жилья. Это предусмотрено постановлением правительства № 550 от 22 сентября.

Индивидуальные предприниматели и организации независимо от формы собственности (кроме бюджетных), которые отправляют своих работников в командировки по стране, самостоятельно принимают решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать это нужно как на основании подтверждающих документов, так и без их представления. Но если без документов, то есть ограничения.

Реклама

«При отсутствии подтверждающих документов расходы за время командирования (исключение — время нахождения в пути) возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% размеров возмещения этих расходов (конкретный размер возмещения расходов устанавливается нанимателем в локальном правовом акте)», — поясняют на Национальном правовом интернет-портале. Проще говоря, возмещение от 5% до 20% от потраченной на проживание суммы.

Бюджетные организации расходы на аренду жилья при командировках по стране должны будут возмещать на основании подтверждающих документов. При их отсутствии — в размере 5% размеров возмещения этих расходов.

Постановление № 550 вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.