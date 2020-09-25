Технологические компании одними из первых отреагировали на политическое обострение ситуации в стране, причем сделали это достаточно остро. Наравне с активным включением в разного рода проекты поддержки граждан некоторые представители этих индустрий заявили о переезде в другие страны. TUT. BY узнал, какие настроения превалируют в технологическом секторе сегодня и почему там задумываются о релокейте.

Бизнес в IT «парализован»

— Технологический, инновационный бизнес, как и любой другой, не живут в гражданском вакууме. Тем более IT-бизнес — это сообщество свободных людей, которые привыкли жить не просто не в вакууме. Это один из самых открытых, инновационных, гибких, умеющих коммуницировать видов бизнеса, понимающих, что такое уважение, ценности, свобода — все то, что присуще международной культуре, — рассказывает Татьяна Маринич, основатель группы компаний BELBIZ и стартап-хаба Imaguru. — В данном случае я говорю об элементарных ценностях, связанных с уважением прав человека. Именно поэтому реакция этих компаний стала наиболее яркой. А еще потому, что они умеют быстро принимать нужные решения.

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Сейчас бизнес парализован, представители индустрии IT и инноваций второй месяц живут во времени, когда невозможно работать в принципе. В результате происходящего замороженными оказались инвестиционные проекты, тысячи сделок. В силу технических причин компании не могли выполнять свои обязательства перед клиентами. «Если обычный пользователь может пережить отсутствие интернета, то для технологических компаний это грозит невыполнением своих обязательств», — говорит Татьяна Маринич.

— Могу сказать, что значимая часть людей из технологических и стартап-компаний просто не занимается своей работой. Как можно сидеть спокойно в офисе писать код или тем более креативить, создавать новый продукт, если ты понимаешь, что твой брат, друг, знакомый был задержан, что в любой момент в твой офис и даже к тебе домой может ворваться кто-то в маске? Это вызывает у сотрудников страх, — продолжает основатель BELBIZ.

Туманные перспективы развития отрасли

— В Беларуси всегда присутствовал пресловутый политический риск, все понимали, что он существует, но это было абсолютно абстрактное понятие, а сегодня он материализовался в конкретную угрозу и для бизнеса, и для жизни людей. Твоих сотрудников задерживают, люди могут оказаться в тюрьме без причины, твой банковский счет может быть заблокирован. Это влияет на действующий бизнес, на тех, кто только встает на ноги и нуждается в инвестициях. Международные корпорации перестанут работать с Беларусью, нужно понимать, что в цивилизованном мире это означало бы поддержку режима каждым своим долларом или евро. Так что партнеры будут сами просить белорусские компании релоцироваться, чтобы продолжать с ними сотрудничать. Поэтому стартапы вынуждены быстро искать возможности юридической релокации в другие страны, иначе у них нет возможностей получить инвестиции, — отмечает Татьяна Маринич.

С начала года экспорт компьютерных услуг в первом полугодии составил 1,19 млрд долларов. Доля сектора «Информация и связь» в структуре ВВП в первом полугодии составила 8%, следует из данных Белстата. Он же оказал наиболее существенное положительное влияние на формирование темпа роста ВВП — 0,7%. По мере того как будут уезжать айтишники, вклад сектора ИКТ в рост экономики может снижаться, а встать вместо них локомотивом даже до разгара политического кризиса и туманных экономических перспектив было некому. Положительный вклад в формирование ВВП в первом полугодии вместе с ним обеспечили только строительство и сельское хозяйство: 0,3% и 0,1% соответственно.