В Слуцком районе средняя зарплата выросла на 9,7 рубля. А как в соседних городах

По данным Белстата, средняя зарплата за август в Слуцком районе составила 1067,9 рубля. Это на 9,7 рубля больше, чем в июле.

Больше всего потерял Солигорский район — 72,1 рубля, но всё равно уровень заработка остаётся одним из самых высоких в стране. Любанский и Копыльский районы прибавили к доходу по 12,6 и 20,4 рубля соответственно. А вот в Стародорожском районе средняя зарплата уменьшилась на 5,8 рубля. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».