«Доброе утро, у вас COVID-19! Где вы?» Жительница Слуцка рассказала, как заболела коронавирусом

Началась вторая волна коронавируса. Жительница Слуцка Наталья Мельчикова рассказала в своём аккаунте в Instagram историю, как заболела COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Мельчакова (@n_melchakova) 23 Сен 2020 в 11:29 PDT

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«Я болею [коронавирусом] уже две недели. Началось всё с обычной боли в горле. Я подумала, что о себе даёт знать мой хронический тонзиллит. Несколько дней лечила горло, боль только усиливалась. Потом присоединился ринит и сухой редкий кашель. Тут я уже достала небулайзер и лейку «АкваМарис». Стала активнее лечиться, промывать нос, делать ингаляции.

В таком состоянии я проходила несколько дней. Потом, я бы даже сказала резко, моё состояние улучшилось на пару дней. Я стала собираться к выходным в гости к своей крёстной дочке.

Но не тут-то было. На следующий день начались головокружение, головная боль, усталость. (Хотя для меня, как для мамы, это не симптом, а образ жизни). Состояние было такое вроде «Я тут, но меня нет!» Обоняние при простуде у меня снижалось не раз, этому значение я не придала. Но этим утром произошла полная аносмия. Тут я решила, что у меня, наверное, гайморит, хотя мысли о COVID уже посещали. Как нормальный здравомыслящий человек я решила подождать ещё выходные. Вот я точно поправлюсь! Я знаю! Признайтесь, вы тоже на это надеетесь?

В этот понедельник у меня уже был готов снимок ППН (рентгенография придаточных пазух носа. — Прим. ред.). Диагноз: простеночное воспаление. Итог: такое воспаление не может давать полной аносмии (потеря обоняния. — Прим.ред.).

После я решила обратиться в инфекционный кабинет. Скажу вам так, на эту трёхэтажную башню не подняться, пока Рапунцель не сбросит свои волосы. Рапунцель среди тех врачей я не нашла! Послушав людей, через 10 минут я уже шла домой. Решила подождать ещё немного, всего лишь до конца недели. Но твёрдое слово мужа не дало мне этого сделать, и назавтра я уже полностью обследовалась.

Утром 23 сентября у меня зазвонил телефон, очень приятный голос сказал: «Доброе утро, у вас положительный анализ на COVID-19. Где вы сейчас находитесь?»