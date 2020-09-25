Вопрос-ответ. Как во вторую волну коронавируса работает стоматология в Слуцке

Ольга Паздерина
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Вопрос-ответ. Как во вторую волну коронавируса работает стоматологическая поликлиника в Слуцке
Фото: Ольга Паздерина

После публикации «Кур'ера» о том, как Слуцкая больница будет справляться со второй волной COVID-19, а также про женскую консультацию наш читатель прислал вопрос: «А как будет работать стоматология?».

Вопрос-ответ. Как во вторую волну коронавируса работает стоматологическая поликлиника в СлуцкеКак пояснила «Кур'еру» Ольга Аланкина, заведующая стоматологической поликлиникой Слуцкой ЦРБ, пока что режим работы не меняется. Кроме предварительной записи на месяц вперёд, пациентов обслуживают по острой боли. Утром в регистратуру запускают по три человека. И пациентов просят посещать поликлинику в защитной маске.

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СПРАВКА. Поликлиника работает в 2 смены — с 8.00 до 20.00.

Приём пациентов осуществляется:

  • В I-ю смену с 8.00 до 14.00;
  • Во II-ю смену с 14.00 до 20.00.

Контактные телефоны:

  • ортопедическое отделение — 5 37 42, 6 23 27;
  • платное отделение — 5 37 42, 2 57 56;
  • регистратура — 6 23 27, 5 67 71;
  • касса — 2 21 20 (многоканальный).

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