Вопрос-ответ. Как во вторую волну коронавируса работает стоматология в Слуцке

После публикации «Кур'ера» о том, как Слуцкая больница будет справляться со второй волной COVID-19, а также про женскую консультацию наш читатель прислал вопрос: «А как будет работать стоматология?».

Как пояснила «Кур'еру» Ольга Аланкина, заведующая стоматологической поликлиникой Слуцкой ЦРБ, пока что режим работы не меняется. Кроме предварительной записи на месяц вперёд, пациентов обслуживают по острой боли. Утром в регистратуру запускают по три человека. И пациентов просят посещать поликлинику в защитной маске.

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СПРАВКА. Поликлиника работает в 2 смены — с 8.00 до 20.00.

Приём пациентов осуществляется:

В I-ю смену с 8.00 до 14.00;

Во II-ю смену с 14.00 до 20.00.

Контактные телефоны: