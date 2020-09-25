Что изменится в Беларуси с 1 октября

С 1 октября в Беларуси опять подорожают сигареты. Восстановится авиасообщение с Россией, а также могут отменить роуминг на территории Союзного государства. А ещё будут по-другому возмещать командировочные расходы на жильё. Смотрите обзор «Кур'ера».

Некоторые марки сигарет подорожают

На 10 копеек вырастет в цене ряд сигарет марки Kent. На 5 копеек дорожают сигареты Sobranie Caster. На 10 копеек повысятся цены на Marlboro (red, gold) и Parliament (Niqht Blue, Aqua Blue). Подорожают на 15 копеек Davidoff (Classic, Gold, Gold Slims), на 10 копеек — Davidoff (Refine White, Refine Black).

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Также в продаже появятся новые марки сигарет. У гродненской табачной фабрики «Неман» это Pall Mall Nano Amber (2,40 рубля), а также Rothmans Click Purple и Rothmans Click Volt (2,50 рубля). ООО «Табак-Инвест» начнёт выпускать сигареты Monte Carlo Evo Green Impulse (2,45 рубля).



Возобновятся авиарейсы в Россию

«Белавиа» с 30 сентября возобновляет рейсы из Минска в Москву. Билеты на эту дату с прилётом в аэропорт «Домодедово» уже доступны на сайте отечественного авиаперевозчика.

Планируют отменить роуминг на территории России и Беларуси

Состоялась совместная видеоконференция Минсвязи Беларуси и Минцифры России. Белорусская сторона обозначила меры, необходимые, чтобы к 1 октября 2020 года отменить роуминг на территории Союзного государства. Российская сторона дополнила и поддержала данные предложения.

Будут по-другому возмещать командировочные расходы на жильё

Постановление правительства № 550 от 22 сентября вводит новшества по командировочным расходам. Они начинают действовать через 10 дней после официального опубликования.

Индивидуальные предприниматели и организации (кроме бюджетных), которые отправляют своих работников в командировки по стране, самостоятельно принимают решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать это нужно как на основании подтверждающих документов, так и без их представления. Но если без документов, то есть ограничения.

При отсутствии подтверждающих документов возмещают от 5% до 20% от потраченной на проживание суммы.

Бюджетные организации расходы на аренду жилья при командировках по стране должны будут возмещать на основании подтверждающих документов. При их отсутствии — в размере 5%.



Меняется способ подачи документов на гражданство Литвы в Беларуси

С 1 октября 2020 года в Посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь не будут приниматься заявления и документы по вопросам гражданства Литовской Республики. Теперь заявления и копии документов лица будут подавать в электронном виде через информационную систему миграции Литвы MIGRIS.

Заранее регистрироваться на визит в Посольство Литовской Республики в РБ для предъявления оригиналов документов будет нужно только в случае, когда лицо получит положительный ответ через систему MIGRIS.