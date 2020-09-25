В Слуцке выросло количество запущенных форм рака. Как это связано с коронавирусом

В Слуцке выросло количество запущенных форм рака. Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.



«Мы убедились за это время, если начинаем заниматься сугубо коронавирусом, у нас „проваливаются“ большие участки работы — профилактика неинфекционных заболеваний, онкоосмотры. У нас начался рост запущенных форм рака из-за того, что не проводили диагностики», — рассказал главврач Слуцкой больницы.

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