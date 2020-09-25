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«Не волнуйтесь, маска и перчатки у меня в кармане». Случчанка высказалась о профилактике пандемии коронавируса в городе

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Борьба с новой волной коронавируса в Слуцке бьёт все рекорды по нелогичности, мягко говоря.

Мой сын учится в начальной школе, и мне, как и любому другому родителю, запрещено заходить в учебное заведение дальше фойе. Даже если я буду в маске и перчатках и мне, например, нужно будет что-то срочно передать ребёнку. Но зато на территорию школы беспрепятственно попадают фотографы, которые обходят все классы и контактируют с большим количеством детей. У меня сей факт вызывает возмущение! В нашем классе хотя бы снимают только здоровых детей, а в школе, в которой учится ребёнок моей подруги, ради фотографий вызвали сопливых детей с больничного. Маразм полный!

И ещё в тему. На днях приходили проверять электросчётчики. Работница была без маски и перчаток. На мой вопрос, почему она так выглядит, она ответила: «Не волнуйтесь, маска и перчатки у меня в кармане». Конечно, после её фразы мне сразу стало спокойнее… Вот такая борьба с пандемией по-слуцки.

Анна М.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad.




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