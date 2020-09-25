Акушерка рассказала о том, что самое страшное ей приходилось слышать в роддоме. И с чем невозможно смириться даже ей

Случчанка Алла Хорькова — акушерка с 8-летним стажем. Она помогла появиться на свет уже трём десяткам младенцев.

В рубрике «Трудности профессии» женского проекта «Кур'ера» Lampa она открыто рассказала о взаимоотношениях с врачами и пациентками, о чудесах, которые случаются в роддомах, о приметах медиков, которые всегда сбываются, а также о том, что самое страшное ей приходилось слышать во время работы.

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