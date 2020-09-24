В редакцию «Кур'ера» обратилась беременная случчанка. Она рассказала, что слышала про перенос женской консультации на улицу 14 Партизан, и попросила узнать, так ли это на самом деле. Как пояснил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, женская консультация останется на своём месте. Здание, где она расположена, будет чистой зоной от коронавируса.

«На первом этаже, где находится женская консультация, при первой волне мы создавали контактный центр. В принципе, тогда не знали, как будем работать. Думали, если начнутся серьёзные вещи, медицинские работники, которые работают с «ковидными» пациентами, будут жить там.

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Два отделения оставляли под контактные центры. То есть медработник не уходил домой. Он, отработав смену, оставался в больнице. В палатах были стиральные машины, телевизоры, душевые, Wi-Fi, чтобы люди были как дома.

Была опасность, что произойдёт прямой контакт через вентиляцию этого центра с женской консультацией и беременными, поэтому мы их тогда вывели.

На данный момент корпус, в котором находится женская консультация, никакого отношения к коронавирусным пациентам не имеет. Он однозначно чистый и предназначен для оказания помощи пациентов без COVID-19. Поэтому необходимости переноса женской консультации мы не видим", — сказал Олег Лесников.

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