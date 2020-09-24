Внезапная инаугурация, стихийные протесты и их жёсткие разгоны. Итоги 23 сентября в фото и видео

Внезапная инаугурация Александра Лукашенко, стихийные протесты, стычки с силовиками, водомёты, задержанные и пострадавшие — в среду произошло немало серьёзных событий. TUT. BY подвёл основные итоги дня.

«Тайная» инаугурация

Утром 23 сентября редакцию TUT. BY завалили сообщениями: «странная активность силовиков возле Дворца независимости», «много техники и автобусов», «сегодня пройдёт инаугурация». Обзвон депутатов, дипломатов и сотрудников ЦИК показал — об инаугурации ничего не известно, на неё никто не приглашал. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт утром в среду заявила РИА Новости: «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим». Люди в штатском, которые дежурили у Дворца независимости, сообщили корреспонденту TUT. BY: проводится «обычное мероприятие».

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После десяти утра перекрыли проспект Независимости. А когда из Острошицкого Городка выехал кортеж, стало очевидным, что событие во Дворце независимости всё-таки будет необычным. Впрочем, слово «инаугурация» старались не произносить: а может, всё-таки репетиция? (Репетиции проводились и прежде, но не с таким размахом. Хотя в этому году мы уже перестали удивляться странностям) Кортеж проследовал по проспектам Независимости и Победителей и въехал на территорию Дворца независимости.

В 11.30 телеграм-каналы госСМИ сообщили: во Дворце независимости проходит инаугурация президента.

Инаугурация, которую впервые не транслировали в прямом эфире, о которой не сообщили заранее, на которую не пригласили иностранные делегации и СМИ. Инаугурация, которую держали в тайне до самого последнего момента. Официальные источники позже объявили, что на мероприятие было приглашено 700 гостей. Среди них не было руководителей иностранных государств, не было послов. Зато были Александр Солодуха и сёстры Груздевы. Впрочем, все формальности были соблюдены.

В соответствии с Конституцией, «присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента».

Как рассказал TUT. BY Александр Солодуха, его пригласили на мероприятие накануне во второй половине дня, сама церемония длилась 30−40 минут. После этого гости вышли во дворик Дворца независимости, где была вторая часть мероприятия с участием военных в сопровождении военного оркестра.

Шестая инаугурация Александра Лукашенко состоялась спустя 45 дней после выборов.

Что сказал Лукашенко?

Во-первых, он произнёс присягу. Её текст он зачитал на белорусском языке.

— Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі. Во-вторых, сделал важные заявления:

— Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость.

— Мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.

— Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу.

— Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймёте, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны.

Что сказали эксперты?

Эксперты полагают, что «тайная» инаугурация свидетельствует о неуверенности власти в самой себе и о кризисе легитимности.

— Власть чувствует хрупкость своих позиций внутри и за пределами страны настолько, что вынуждена была провести такую важную и торжественную процедуру фактически тайно. Основным фактором является опасение, что это вызовет новую волну протестов, которую всё равно надо будет ждать в ближайшие выходные, — считает политолог, директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич.

Как отреагировали в мире?

Представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Германии, США, Украины резко высказались и по поводу сегодняшнего события, и по поводу выборов в целом.

Наиболее категоричным оказался глава МИД Литвы Линас Линкявичюс:

— Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его незаконность — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать саму инаугурацию, «ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства». Он также заявил РБК, что мероприятие не предполагало присутствие Путина, и признался, что ему лично об инаугурации ничего не было известно.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал первым из лидеров государств — членов СНГ, кто поздравил Александра Лукашенко со вступлением в должность.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко в своём телеграм-канале назвал сегодняшнюю церемонию «спецоперацией по своей самоинаугурации».

— Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезённых чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко — президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников, — заявил Латушко.

Не менее резко высказались экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и претендент на пост президента Валерий Цепкало.

Как отреагировали в Беларуси?

Реагировать начали ещё тогда, когда Александр Лукашенко принимал присягу. Девушка с плакатом «Саша, забери трудовую» стала напротив Дворца независимости. Через несколько минут её затолкали в микроавтобус.

Днём на акции протеста в своих вузах выходили студенты (МГЛУ, главный корпус БГУ, БГТУ, БГУИР, БГУКИ, БГЭУ). Выстраивались в небольшие цепи солидарности и жители отдельных районов Минска: в Малиновке, Серебрянке, Курасовщине, в ЖК «Каскад», на улице Притыцкого и напротив «Минск-арены». Десятки читателей TUT. BY сообщили, что их отпустили с работы и учёбы раньше обычного.

Во второй половине дня в центр города стала съезжаться спецтехника: водомёты, «Рубежи», автозаки, автобусы. Ну, а ближе к вечеру в центр начали стекаться люди, для которых эта спецтехника была предназначена. Площадь Независимости оцепили.

Символом протеста в день инаугурации стали картонные короны, которые надели многие демонстранты.

Для начала по проспекту Независимости прошли девушки в коронах. После шести часов протестующие собирались в начале проспекта Победителей и двигались в сторону стелы «Минск — город-герой».

У стелы участников акции стали жёстко задерживать. Пошли в ход водомёты с окрашенной водой: с их помощью протестующих оттесняли от монумента, люди стали разбегаться. Некоторые жители проспекта Машерова и Заславской открыли подъезды, чтобы митингующие могли забежать.

На проспекте Победителей силовики распылили газ. Неизвестные в штатском и в масках останавливали автомобили у Дворца спорта. Люди с резиновыми дубинками подгоняли автомобили, которые, по их мнению, медленно ехали, и даже били по стёклам. Протестующих жёстко задерживали.

Среди участников акции журналисты заметили, по крайней мере, троих пострадавших. На Немиге протестующие вышли на проезжую часть. Их оттеснили к Зыбицкой.

Среди силовиков снова был замечен Николай Карпенков, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Протестующие перекрыли движение на Немиге. Когда приехала машина ГАИ, люди пошли «на разговор». Сотрудники ГАИ просили освободить проезжую часть, им в ответ кричали «Это наш город!». Тут же появились люди в чёрном. Увидев их, часть митингующих разбежалась.

Недалеко от Октябрьской площади встретились две колонны — протестующих и поддерживающих Александра Лукашенко. Ещё одна такая встреча произошла на площади Победы.

Автомобилисты замедляли движение и сигналили. Город застрял в пробках. Люди собирались и в своих районах — у «Зубра» в Малиновке, на станциях метро «Пушкинская», «Кунцевщина», «Спортивная», «Фрунзенская», «Грушевка», «Восток», «Каменная горка», в Серебрянке, около «Риги», на Орловской, на велозаводе, в Заводском районе, на улице Киселёва, в Новой Боровой, Лошице, Уручье, Сухарево. Часто протестующие выходили на проезжую часть, блокируя движение транспорта. Задержания проходили повсеместно. На «Пушкинской» протестующие вступили в стычку с силовиками. Очевидцы сообщали о взрывах и выстрелах, громкие хлопки зафиксированы и на видео, однако в минской милиции РИА «Новости» заявили, что для разгона протестов слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты не использовались.

В Минске протесты закончились после 23.00. Причём в центре — раньше, чем на периферии.

Протестные акции также прошли в Бресте, Витебске, Могилёве, Гродно, Борисове, Жодино, Бобруйске, Лиде, Новополоцке.

На несанкционированных акциях протеста в Минске в среду задержаны несколько десятков человек, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства. Правозащитники говорят о 200 задержанных в разных городах страны, большая часть из них — в Минске.