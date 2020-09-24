В универмаге «Слуцк» снова привоз товара! Приглашаем

Новые поступления недели в универмаге «Слуцк»:
- В секции «Электротовары» поступление газовых плит и вытяжек «Гефест», а также стиральных машин «Атлант».
- Обновлённый ассортимент трикотажных изделий для детей и взрослых «Марк Формэль» и ОАО «Полесье», г. Пинск
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- Тёплые подушки и одеяла (Смиловичи) предлагает секция «Товары для уюта».
- А в магазине «Дом торговли» (ул.Ленина, 138) новое поступление сантехники «Керамин»
Приятных покупок!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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