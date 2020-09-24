В универмаге «Слуцк» снова привоз товара! Приглашаем

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Новые поступления недели в универмаге «Слуцк»:

  • В секции «Электротовары» поступление газовых плит и вытяжек «Гефест», а также стиральных машин «Атлант».

  • Обновлённый ассортимент трикотажных изделий для детей и взрослых «Марк Формэль» и ОАО «Полесье», г. Пинск

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  • Тёплые подушки и одеяла (Смиловичи) предлагает секция «Товары для уюта».

  • А в магазине «Дом торговли» (ул.Ленина, 138) новое поступление сантехники «Керамин»

Приятных покупок!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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