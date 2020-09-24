Сколько денег Беларусь тратит на милицию и внутренние войска

Тысячи милиционеров, омоновцев и других силовиков на улицах белорусских городов наводят на мысль, что чуть ли не весь бюджет страны уходит на то, чтобы платить им зарплату. Поэтому портал Infobank. by изучил траты государства на МВД, заложенные в бюджет-2020, и сравнил их с другими расходами.

Расходная часть республиканского бюджета на 2020 год составляет 25 420,7 млн рублей, из которых на статью расходов «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» приходится 2479,2 млн рублей, или 9,75% всего бюджета.

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Между тем в «Судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности» попадают таможенные органы, МЧС и даже загадочные «Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности», на которые, кстати, приходится 297 млн рублей (почти 12%) от расходов на безопасность.

Если мы вычтем из статьи «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» расходы на таможенников и пожарников, то получим 2087,5 млн рублей (8,2% бюджета), которые непосредственно идут на поддержание правопорядка.

Для сравнения взяты траты по некоторым другим статьям бюджета (числа округлены до одной цифры после запятой). Расходы на органы обеспечения безопасности выделены цветом.

Как видно из таблицы, на «Судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности» уходит:

почти столько же средств, сколько и на обслуживание госдолга Беларуси;

почти столько же, сколько на финансирование образования и здравоохранения, вместе взятых;

почти в 2 раза больше, чем на оборону;

примерно в 5,5 раза больше, чем на госпрограмму по преодолению последствий на Чернобыльской АЭС;

в 9,5 раза больше, чем на научную и инновационную деятельность.

Однако расходы бюджета на органы внутренних дел — всего 915,7 млн рублей (3,6% от республиканского бюджета на 2020 год). Это меньше, чем уходит на оборону, образование и здравоохранение, взятые по отдельности. Кроме того, траты на МВД более чем в 2 раза меньше социальных.

Для наглядности траты бюджета поместили в диаграмму. Траты на внутреннюю безопасность выделены красным цветом.

3,6% от бюджета — это много или мало?



Смотря, как считать. Обычно считают не в процентах от бюджета, а в процентах от ВВП. В России, по данным Forbes, на нужды МВД тратится примерно 1,3% ВВП. В США и Германии — около 0,7%, во Франции — 0,9%.

ВВП Беларуси в 2019 году составил примерно 132 000 млн рублей. Получается, что в Беларуси на МВД тратят примерно те же 0,7% ВВП, что и в Германии и США. Почти в 2 раза меньше, чем в России.