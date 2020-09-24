ФК «Слуцк» сыграет на выезде против брестского «Руха». Прогноз на матч

В воскресенье, 27 сентября, в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против брестского «Руха». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 19.00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Рух» (Брест). Брестская команда под руководством Александра Седнёва на данный момент является одной из лучших команд в лиге по игре в нападении. У брестчан 41 забитый мяч в лиге, больше только у солигорского «Шахтёра» (43 гола) и БАТЭ (52 гола).

В последнем матче чемпионата игроки «Руха» забили 6 мячей «Смолевичам», а в начале второго круга они не оставили и следа от столичного «Энергетика-БГУ», разгромив соперника со счётом 8:1. Несмотря на то, что данная команда является абсолютным новичком в высшей лиге, выступает «Рух» в чемпионате очень уверенно, и на сегодняшний день команда занимает шестую строчку в турнирной таблице.

В Кубке Беларуси «Рух», как и «Слуцк», вышел в 1/8 финала, разгромив в гостях светлогорский «Химик» со счётом 3:0.

В матче со «Слуцком» команда будет фаворитом, но не ярко выраженным. Напомним, что матч в первом круге между «Слуцком» и «Рухом» завершился голевой ничьей — 1:1.

ФК «Слуцк». Случчане в воскресенье уступили на своём поле борисовскому БАТЭ со счётом 1:3, после чего опустились в турнирной таблице на одну позицию. Сейчас «бело-синие» находятся у порога зоны переходных матчей: на тринадцатом месте.

Несмотря на проигранный матч борисовчанам, команда смотрелась на поле бодро и свежо, игроки «Слуцка» в матче против БАТЭ забили первыми и ещё попали в штангу, исполняя штрафной удар. Нельзя сказать, что победа борисовчанам далась легко. Во многом сыграло исполнительское мастерство «жёлто-синих».

Если «Слуцк» по содержанию продемонстрирует похожую игру, как против борисовского БАТЭ, вполне вероятно, что «сахарники» смогут зацепиться за очки и подняться в турнирной таблице. Сейчас каждый набранный балл для случчан на вес золота.

Прогноз на матч. «Обе команды забьют». Коэффициент — 1.67.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.