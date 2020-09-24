У магазина на Виленской в Слуцке установили пандус, а рядом с дрожжевым заводом обустроили пешеходную дорожку. Фотофакт

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Об этом сообщает «Слуцкий край».

Пандус возле магазина на Виленской

У магазина на Виленской в Слуцке установили пандус, а рядом с дрожжевым заводом обустроили пешеходную дорожку. Фотофакт
Фотографии с сайта газеты «Слуцкий край»
Обустроить пандус у магазина «Копеечка» на улице Виленской попросил случчанин Владимир Курдюк. Его обращение было направлено в отдел торговли и услуг Слуцкого райисполкома. И меры приняли, пишет «Слуцкий край».

Пешеходная дорожка около Слуцкого дрожжевого завода

У магазина на Виленской в Слуцке установили пандус, а рядом с дрожжевым заводом обустроили пешеходную дорожку. Фотофакт

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Пешеходную дорожку также обустроили по обращению случчан. Работы выполнили работники ДРСУ № 125, пишет «Слуцкий край».

Как сообщили в ДРСУ № 125, пешеходная дорожка с асфальтобетонным покрытием длиной 244 метра выполнена по заказу ООО «Интерферм» и сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агросервис-ССК» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

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