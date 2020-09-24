До 24 сентября в Слуцкой больнице пациентов с COVID-19 госпитализировали только в инфекционное отделение. Сегодня открываются ещё три отделения в терапевтическом корпусе, которые будут работать только с коронавирусом.



Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Он пояснил, что в понедельник и во вторник, 21 и 22 сентября, в Слуцке был всплеск заболеваемости COVID-19 и выявления пневмоний.

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«Нам пришлось большое количество людей вывозить в другие учреждения области. По коронавирусу работают Молодечно, Борисов, тубдиспансер (в Боровлянах — Прим. ред.), Марьина Горка и Солигорск», — сказал Олег Лесников.

Учитывая значительное количество вирусных заболеваний, Слуцкая ЦРБ получила разрешение главного управления по здравоохранению Минской области на открытие трёх отделений в терапевтическом корпусе, как и было при первой волне COVID-19.

«В отделении № 1, которое расположено в инфекционном корпусе и принимает больных с коронавирусом, в крайнем случае выделят дополнительно 20 коек для детей. Там работают более опытные врачи-инфекционисты, и они имеют подготовку по педиатрии, — рассказал главный врач. — Если будет необходимость, сможем добавить ещё по 20 коек в каждом отделении».

Особенности работы ЦРБ во время второй волны

Олег Лесников пояснил, что они не сворачивают работу всей больницы, как это делали весной. На месте остаётся весь хирургический корпус. Сокращается только гинекологическое отделение, его переведут в хирургию. Это сделано для того, чтобы все хирургические службы были в одном месте.

«А в детский корпус, который у нас практически не был задействован в прошлый раз, переводим отделения неврологии и кардиологии, свернув гастроэнтерологию, — пояснил главврач. — Мы будем оказывать экстренную помощь и плановую, особенно лицам, которые нуждаются в профилактическом лечении хронической тяжёлой патологии (сердечной или неврологической). Мы видим, что это необходимо и востребовано».

Почему с коронавирусом работало только одно отделение

В терапевтическом корпусе менялись больничные лифты. Без них невозможно было организовать лечение коронавирусных пациентов, потому что некоторые не могут передвигаться самостоятельно — используются каталки. Новые лифты заработали в тестовом режиме, поэтому и появилась возможность открыть дополнительные отделения под COVID-19.

Что сделали с очередью в поликлинике, на которую жаловались

Во взрослой поликлинике пациентов с температурой и другими признаками простуды принимают через отдельный вход. Во время всплеска вирусных заболеваний стало больше людей. Они жаловались на очереди. 22 сентября в больнице ничего не могли сделать, потому что штат поликлиники был расписан для работы в контактных группах, рассказал Олег Лесников.

Контактные группы Слуцкой ЦРБ, как и весной, работают с контактами первого уровня. Медики выезжают к пациентам на дом, которые подписывают требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Также врачи берут тестовые мазки и прочее.

Главврач рассказал, что двух врачей общей практики забрали из контактных групп, а вместо них поставили молодых специалистов — психиатра и невролога. Поэтому на приёме в поликлинике работают теперь по три врача — и в первую, и во вторую смену.

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Координационный совет по коронавирусу

«Всплеск есть. Председатель райисполкома Андрей Янчевский провёл координационный совет по профилактике коронавирусной инфекции в Слуцком районе. Ему была доложена вся обстановка. Хотя он и так прекрасно всё знает, потому что я каждый день с ним общаюсь по этому вопросу. Всем службам поставлены задачи, которые они должны выполнять», — сказал Олег Лесников.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Слуцке и районе по коронавирусу сложная — пошла вторая волна. На прошлой неделе стало известно о вспышке COVID-19 в СШ № 13. Но карантин не ввели.